Što treba znati o koronavirusu: Prenosi se kašljem i spolnim odnosom

Novi koronavirus 2019-nCoV dijagnosticiran je u Saudijskoj Arabiji jednoj medicinskoj sestri iz Indije. Prvi je slučaj zabilježen i u Singapuru. Nakon što je u prosincu prvi put izviješteno o novom virusu u provinciji Hubei, odnosno gradu Wuhanu, sada se proširio na gotovo sve kineske pokrajine. Slučajevi zaraženih prijavljeni su i u Japanu, na Filipinima, u Južnoj Koreji, na Tajvanu, u Tajlandu, SAD-u. Dva kineska državljanina hitno su jučer primljena u bolnicu u Glasgowu u Škotskoj. Predsjednik komisije Svjetske zdravstvene organizacije koja se bavi koronavirusom dr. David Heymann izjavio je da se on prenosi s čovjeka na čovjeka puno lakše nego što se do sada mislilo.

Izvor zaraze – zmije?

– Sada vidimo kako se širi druga i treća generacija virusa. To konkretno znači da je netko tko je zaražen virusom od životinje nositelja virus prenio na nekoga drugoga, a taj pak na treću osobu. Dr. Heymann rekao je i da se isprva činilo kako se virus s čovjeka na čovjeka prenosi dodirima u obitelji, ali sada ima dokaza da se prijenos događa i puno blažim kontaktom, kašljem ili kihanjem. No, prema statistikama, ipak nije toliko smrtonosan kao SARS. Kineske su vlasti uvele restrikcije putovanja i u Ezhou, a to je treći grad nakon Wuhana i Huangganga. Kineski znanstvenici genskom su analizom novog koronavirusa 2019-nCoV, koji je do sada ubio najmanje 17 i zarazio više od 600 ljudi, zaključili da je velika vjerojatnost da su njegov izvor zmije. Konkretno, to bi mogle biti vrste kineski krait i kineska kobra. Prva je vrlo otrovna zmija koja živi u središnjoj i južnoj Kini te u Jugoistočnoj Aziji.

Koristeći uzorke virusa koji su izolirani iz organizama pacijenata zaraženih novim koronavirusom, kineski su znanstvenici uspjeli odrediti njegov genetski kod te su ga mikroskopski uvećali i fotografirali. Patogen koji je razlog za pandemiju upućuje na to da je novi koronavirus u istoj porodici, podsjetimo, kao i onaj koji uzrokuje SARS. Prva su skupina zaraženih novim virusom bili radnici ili kupci na lokalnoj tržnici u Wuhanu na kojoj se prodaju morski plodovi, ali i mesne prerađevine i druge, žive životinje, od pilića, magaraca, ovaca, svinja do deva, lisica, jazavaca, štakora, ježeva i reptila, a kako nije zabilježeno da koronavirus može zaraziti morske životinje, najvjerojatnije je da su njegov izvor druge životinje s te tržnice. U časopisu Journal of Medical Virology objavljena je i nova studija koja snažno podupire upravo takav scenarij. Genetski je 2019-nCoV najsličniji dvama “SARS-olikim” koronavirusima koje prenose šišmiši pa se u početku mislilo da je neki od tih virusa mutirao i prešao na čovjeka. No nakon detaljnije analize prihvaćeno je da bi novi koronavirus ipak mogao potjecati od zmija. One u divljini često love šišmiše, a dokazano je da su se zmije iz porodice otrovnih guževa prodavale na tržnici koja je izvorište zaraze u Wuhanu pa se tako razvila teorija da je 2019-nCoV prešao sa šišmiša na zmije, a onda na čovjeka. Ipak, nije jasno kako se virus mogao prilagoditi i toplokrvnoj i hladnokrvnoj životinji. Da bi se teorija potvrdila, treba obaviti temeljite analize i životinja koje se prodaju na tržnici te zmija i šišmiša iz divljine.

Prognoze nemoguće

Ako Svjetska zdravstvena organizacija novi koronavirus proglasi globalnom prijetnjom za zdravlje ljudi, može preporučiti svim zemljama mjere zaštite od te bolesti, među kojima i neke obvezujuće. No, u svakom slučaju, kako kaže dr. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, neke su zemlje već sada poduzele mjere toliko restriktivne da ih SZO nikad ne bi preporučio.

– SZO inače u svojim mjerama teži minimalno opterećujućim mjerama i, recimo, nikada ne bi rekao da treba zatvoriti granice neke države – objašnjava dr. Kaić.

Ono što preporučuje voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti spomenutog zavoda generalne su mjere zaštite od zaraznih bolesti – često pranje ruku, izbjegavanje nezaštićenog spolnog odnosa s osobama nepoznatog zdravstvenog stanja i pribora za injektiranje lijekova (ili ilegalnih opojnih sredstava) te konzumiranje pravilno termički obrađenih namirnica. I u svojem priopćenju iz HZJZ-a navode mjere zaštite, među kojima i izbjegavanje bliskog kontakta sa živim ili uginulim životinjama. Prijenos s čovjeka na čovjeka je dokazan, ali ne i njegov način za što će trebati, poručuje dr. Kaić, dosta vremena kako bi se ga se proučilo i dokazalo znanstvenim studijama.

– Za sada se zna da je put prijenosa kapljični jer riječ je o bolesti dišnog sustava, ali ne možemo isključiti ni sve druge puteve prijenosa, ni spolni ni prijenos krvlju – govori dr. Kaić i dodaje da je iz porodice koronavirusa i SARS, a slučajevi zaraze SARS-om javljaju se sporadično na Bliskom istoku, te MERS koji je jednostavno nestao nekoliko mjeseci nakon što se proširio. Što će biti s ovim koronavirusom, nemoguće je prognozirati, zaključuje dr. Kaić.

