Što se to sprema? Flota američkih aviona preletjela Atlantik, zadnji put su to učinili kad je napadnut Iran

Uoči velikog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa s vojnim vrhom u utorak, a prije susreta sa izraelskim čelnikom Benjaminom Netanyahuom, američki zračni tankeri preletjeli su Atlantski ocean prema Velikoj Britaniji. Na Flight Radaru uočeno je desetak zrakoplova KC-135R/T Stratotanker u nedjelju navečer, a neki od njih uputili su se prema britanskoj vojnoj bazi RAF Mildenhallu.

Jedna od teorija je da se mlažnjaci zaustavljaju u Velikoj Britaniji kako bi se napunili gorivom za hitne vojne potrebe, odnosno da SAD ili NATO rješavaju hitnu vojnu potrebu opskrbe gorivom borbenih zrakoplova.

Posljednji put kada su SAD premjestile toliko zračnih tankera bilo je pet dana prije nego što su zračne snage napale iranska nuklearna postrojenja. Međutim, ova akcija mogla bi također biti povezana s vojnom vježbom NATO-a Cobra Warrior 25-2 koja se održava od 12. rujna do 2. listopada iznad Sjevernog mora.

John Sitilies, bivši stručnjak za diplomaciju State Departmenta, rekao je da bi SAD također mogle reagirati na ruske dronove iznad Blatnog mora. - Nemogućnost Danske da brani vlastiti zračni prostor naglašava zabrinutost Bijele kuće da nije u stanju zaštititi i obraniti svoj daleko veći i udaljeniji teritorij Grenlanda od sve većih zajedničkih zračnih i pomorskih patrola Kine i Rusije u novonastalom arktičkom području strateškog natjecanja - rekao je on za Daily Mail.

No, jutro nakon što su zrakoplovi započeli svoje putovanje Trump se sastao s izraelskim čelnikom Benjaminom Netanyahuom. Sastanak uključuje stotine generala i admirala, uključujući i one koji su pozvani natrag u SAD iz aktivnih sukobljenih zona.