Cure detalje sastanka u Quanticu: Američki ministar okuplja oko 800 vojnih dužnosnika, stiže i Trump

Američki ministar rata Pete Hegseth danas dovodi oko 800 vojnih dužnosnika u Quantico. Nakon što je Pentagon iznenada zatražio od vrhovnih zapovjednika iz cijelog svijeta da se okupe u bazi u Virginiji, bez javnog otkrivanja razloga, saznalo se kako će i predsjednik Donald Trump prisustvovati golemom sastanku. Skup u bazi blizu Washingtona izazvao je intenzivna nagađanja o razlogu pozivanja tako velikog broja generala i admirala na jedno mjesto. Inače, mnogi od njih stacionirani su u više od desetak zemalja, uključujući zone sukoba na Bliskom istoku.

Sastanci između visokih vojnih dužnosnika i civilnih čelnika nisu ništa novo, no stručnjaci kažu kako su posebno neobični razmjer skupa, brzina kojom je sazvan i tajnovitost oko njega.

"Pretpostavka da će ministar razgovarati s generalima i iznijeti im svoju viziju za vođenje odjela - a možda i za strategiju i organizaciju - potpuno je razumna", rekao je Mark Cancian, viši savjetnik u Centru za strateške i međunarodne studije te umirovljeni pukovnik marinaca. "Ono što zbunjuje jest zašto je to u tako kratkom roku, zašto je osobno i što bi još moglo biti uključeno", dodao je, prenosi The Washington Post.

Nakon što je procurila vijest o iznenada zakazanom sastanku, glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell potvrdio je događaj, ali odbio je dati daljnje pojedinosti. Predsjednik je kasnije kazao kako će on i Hegseth "govoriti o tome koliko dobro stojimo vojno, govoriti o tome da smo u odličnoj formi, govoriti o puno dobrih, pozitivnih stvari". Potpredsjednik JD Vance prošli je tjedan tvrdio da su mediji od toga napravili "veliku priču" i da nije "naročito neobično da generali koji podnose izvješće" Hegsethu dolaze razgovarati s njim.

Talijanski admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjednik Vojnog odbora NATO-a, opisao je sastanak kao neobičan i rekao novinarima da "za mojih 49 godina službe nikada nisam vidio tako nešto."

Nedostatak detaljnih informacija potaknuo je mnoge u Washingtonu na nagađanja o fokusu sastanka. Michael O’Hanlon iz Instituta Brookings rekao je da sumnja da će postojati dramatičan element koji može biti "jednako važan kao bilo koji sadržajni element". "Samo razmjer navodi na razmišljanje kakva smislena interakcija može nastati", rekao je O’Hanlon, direktor istraživanja za vanjsku politiku u Brookingsu. "I stoga to više nalikuje na kazalište ili pokušaj nametanja nego na razmjenu mišljenja."

Bryan Clark, viši suradnik i direktor Centra za obrambene koncepte i tehnologiju u Institutu Hudson, rekao je da očekuje da će sastanak biti usredotočen na promjenu obrambene politike Trumpove administracije. Očekuje se da će američka vojska manje pažnje posvećivati Europi i Aziji.

Hegseth je zagovarao ulogu vojske u osiguravanju granice između SAD-a i Meksika, raspoređivanju u američke gradove kao dio Trumpovih pojačanja provođenja zakona i izvođenju napada na brodove u Karibima za koje administracija kaže da su bili usmjereni na trgovce drogom. "Mislim da pokušavaju postaviti ton, kontekst, za te generale i admirale kako bi rekli da je strategija koja dolazi vrlo različita od one na koju ste navikli - želimo da svi budete uključeni u nju", rekao je Clark.

Videokonferencije diljem svijeta teške su jer su čelnici raspoređeni po različitim vremenskim zonama, rekao je Clark. Prisiljavanje na osobno prisustvo sastanku dodatno će naglasiti važnost. "To je način da se pokaže da je ovo važno", rekao je Clark.