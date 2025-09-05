Što se dogodilo na letu Ursule von der Leyen? Bugarska svako malo mijenja priču o ometanju

Što se zapravo dogodilo na letu Ursule von der Leyen, predsjednice Europske komisije, koji je išao u bugarski grad Plovdiv? Nakon što je objavljena informacija da je zrakoplov u nedjelju poslijepodne ostao bez elektroničkih navigacijskih pomagala tijekom prilaska zračnoj luci, svako malo mijenjaju se tvrdnje oko incidenta. Bugarska vlada u četvrtak je promijenila stav o optužbama da je Rusija ometala GPS signal, da bi potom ponovno došlo do obrata.

Bugarski premijer Rosen Zhelyazkov u četvrtak ujutro je u parlamentu izjavio da zrakoplov predsjednice Komisije nije bio ometan, već da je doživio samo djelomični prekid signala kakav se obično vidi u gusto naseljenim područjima. Zamjenik premijera i ministar prometa Grozdan Karadzhov također je negirao da postoje dokazi o ometanju GPS signala na letu. No, samo nekoliko sati kasnije, vlada je ponovno promijenila stav, a Zhelyazkov je sazvao iznenadnu konferenciju za novinare kako bi vratio službeni stav na elektroničko ratovanje koje se događa u Ukrajini.

Premijer je istaknuo da to što zemaljski instrumenti nisu detektirali nikakvo ometanje ne znači da ih nisu detektirali uređaji u zrakoplovu. "Naložio sam Upravi za civilno zrakoplovstvo da kontaktira zrakoplovnu kompaniju koja upravlja letom kako bi se provela dodatna provjera instrumenata i računala u zrakoplovu", kazao je, prenosi Politico.

Prije nekoliko dana, podsjetimo, oglasio se i Flightradar24, popularna platforma za praćenje letova. Naime, Flightradar24 navodi kako je transponder zrakoplova prijavio dobru kvalitetu GPS signala od polijetanja do slijetanja. Komentirajući navode da je zrakoplov sat vremena kružio iznad zračne luke, platforma ističe kako je let trebao trajati 1 sat i 48 minuta, a trajao je 1 sat i 57 minuta.

"Signal transpondera koji emitira zrakoplov sadrži NIC vrijednost. NIC vrijednost kodira kvalitetu i dosljednost navigacijskih podataka koje prima zrakoplov. Flightradar24 koristi ove NIC vrijednosti za izradu karte GPS ometanja. Let s Ursulom von der Leyen prenosio je dobru NIC vrijednost od polijetanja do slijetanja", pojasnili su.

Prema prvim informacijama Financial Timesa, incident su tri dužnosnika opisala kao operaciju ruskog ometanja. "Cijelo područje zračne luke ostalo je bez GPS-a", rekao je jedan od dužnosnika. Bugarska uprava za zračni promet tada je potvrdila incident te istakla kako je od veljače 2022. godine zabilježen značajan porast ometanja GPS-a. "Smetnje ometaju točno primanje signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za zrakoplove i kopnene sustave." Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za FT da su "informacije netočne".

"Možemo potvrditi da je došlo do GPS ometanja, ali zrakoplov je sigurno sletio", rekla je ranije Arianna Podestà, zamjenica glasnogovornika Komisije, za Politico. Dodala je da je Komisija dobila informacije od bugarskih vlasti koje ukazuju na to da "sumnjaju da je ovu očitu smetnju izvela Rusija."

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

"Ovaj incident naglašava hitnost putovanja predsjednice u pogranične države članice, gdje je iz prve ruke vidjela svakodnevne prijetnje Rusije i njezinih posrednika", kazala je.

GPS ometanje i lažiranje (eng. spoofing), koje iskrivljuje ili sprječava pristup navigacijskom sustavu temeljenom na satelitima, tradicionalno su koristile vojne i obavještajne službe za zaštitu osjetljivih lokacija. Incidenti ometanja GPS-a značajno su porasli u Baltičkom moru i istočnoeuropskim državama blizu Rusije posljednjih godina, utječući na zrakoplove, brodove i civile koji koriste uslugu za svakodnevnu navigaciju. Vlade EU upozorile su da sve veće ometanje, za koje se krivi Rusija, riskira izazivanje velike zračne nesreće jer "zasljepljuje" komercijalne zrakoplove tijekom leta.

Von der Leyen letjela je iz Varšave u bugarski grad kako bi se sastala s premijerom i posjetila tvornicu streljiva. Bila je na turneji po pograničnim državama Europske unije kako bi razgovarala o naporima za poboljšanje obrambene spremnosti bloka kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine.