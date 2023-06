Što se događa na Balkanu, zabilježen niz slabih potresa. Seizmolog objasnio o čemu je riječ

Jutros je EMSC javio da se u Albaniji, 18 kilometara jugozapadno od Tirane osjetio potres magnitude 2,1 po Richteru. Bio je na dubini od 15 kilometara. Potres je zabilježen u 4,37 sati. Slab potres u 5,08 sati zabilježen je u Sloveniji, 27 kilometara od Ljubljane, magnitude 1,4 po Richteru. Bio je na dubini od 15 kilometara.

Prema informacijama EMSC-a, jučer navečer zabilježeno je podrhtavanje tla u Jadranskom moru, na udaljenosti od 10 kilometara od Bara, odnosno 45 kilometara od Podgorice. Potres je zabilježen na dubini od 10 kilometara, a magnituda je bila 2.6 po Richteru.

🔔#Earthquake (#земљотрес) M2.7 occurred 26 km S of #Cetinje (#Montenegro) 10 min ago (local time 19:43:08). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedOuH

🌐https://t.co/jEvDpTSexr

🖥https://t.co/2XTruqogdk pic.twitter.com/Cg8upkDkYo