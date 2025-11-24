Što se događa iznad Venezuele? Izdana upozorenja zbog prijetnje, više letova otkazano, pogledajte snimku s radara

Zračni prostor Venezuele ovih je dana gotovo potpuno prazan. Podaci sa stranice Flightradar24 pokazuju da iznad zemlje, koja se nalazi između Karipskog mora i Amazone, više nema civilnih zrakoplova. Dok letovi svakodnevno prelijeću Kolumbiju, Brazil i Karibe, područje Venezuele na karti je sada gotovo potpuno prazno, što je posljedica naglog pogoršanja sigurnosne situacije i upozorenja koje su izdale američke vlasti.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je upozorenje kojim se sve zrakoplovne operatere poziva na „krajnji oprez“ prilikom letenja u i oko venezuelanskog zračnog prostora. U obavijesti se navodi kako je riječ o „potencijalno opasnoj situaciji“ zbog „pogoršanja sigurnosnih prilika i pojačane vojne aktivnosti“ u regiji, piše NewYork post.

FAA je upozorila da prijetnje mogu predstavljati rizik za zrakoplove na svim visinama, uključujući faze preleta, polijetanja i slijetanja, te da su uočene smetnje u navigacijskim sustavima. Od rujna 2025. zabilježen je nagli porast ometanja Global Navigation Satellite System (GNSS) signala na području Venezuele, što može ozbiljno utjecati na sigurnost letenja. Neki su piloti prijavili kvarove i dezorijentaciju navigacijskih sustava čak i nakon što su napustili venezuelanski zračni prostor.

Prema američkim izvorima, Venezuela je posljednjih tjedana provela više vojnih vježbi i mobilizirala tisuće vojnika i pričuvnika, čime je dodatno pojačala napetosti u regiji. Iako Caracas nije izravno zaprijetio civilnom zrakoplovstvu, upozorava se da zemlja raspolaže borbenim zrakoplovima i protuzračnim sustavima koji mogu dosegnuti visine na kojima lete putnički avioni.

Na upozorenje FAA odmah su reagirale brojne međunarodne aviokompanije. Gol Airlines iz Brazila, Avianca iz Kolumbije i TAP Air Portugal otkazali su letove iz Caracasa, dok je španjolska Iberia najavila prekid letova prema Venezueli od ponedjeljka „do daljnjega“, piše SkyNews. „Ova odluka donesena je nakon što su američke zrakoplovne vlasti objavile da sigurnosni uvjeti u venezuelanskom zračnom prostoru nisu zajamčeni“, poručili su iz TAP-a. Kolumbijska zrakoplovna agencija također je upozorila na „potencijalne rizike“ letenja zbog pogoršanja sigurnosnih uvjeta i povećane vojne aktivnosti.

Američke aviokompanije već su ranije prekinule sve letove prema Venezueli. American Airlines je potvrdio da je prestao prelije­tati zemlju još u listopadu, a Delta Air Lines „još ranije“. Time je venezuelanski zračni prostor postao gotovo potpuno ispražnjen od komercijalnog prometa. U pozadini svega stoji i naglo povećanje američke vojne prisutnosti u Karibima. Sjedinjene Države posljednjih su tjedana rasporedile bombardere, ratne brodove i postrojbe marinaca u sklopu proširene kampanje protiv krijumčarenja droga i tzv. „narko-terorističkih mreža“ koje djeluju u blizini Venezuele.

Prema navodima iz Washingtona, američka vojska pod zapovjedništvom US Southern Commanda priprema novu fazu operacija povezanih s Venezuelom. U regiji se trenutačno nalazi nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford i najmanje osam pratećih ratnih brodova, uz zrakoplove F-35. Predsjednik Venezuele Nicolás Maduro, koji je na vlasti od 2013. godine, odbacuje američke tvrdnje da je njegova vlada povezana s krijumčarenjem droga. Maduro tvrdi da Washington koristi borbu protiv narko-kartela kao izgovor za pokušaj njegova svrgavanja. „Venezuelanski narod i vojska spremni su braniti našu zemlju od svake agresije“, izjavio je Maduro.