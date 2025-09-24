Pokrenula se polemika: Što je Ante Pavelić stvarno govorio o Josipu Brozu Titu?

U nedavno objavljenom razgovoru za Večernji list publicist Danko Plevnik izjavio je kako je poglavnik Nezavisne Države Hrvatske (NDH) Ante Pavelić "za Hrvatsku reviju Vinka Nikolića 1952. izjavio 'da nije bilo Tita, ne bi bilo Hrvatske, imali bismo još sedam Bleiburga gorih od ovog'".

CroFacta provjerila je ove tvrdnje, a detaljnim uvidom u bibliografiju Hrvatske revije za razdoblje 1951–2000. utvrđeno je kako Pavelić nije imao nikakvu suradnju s časopisom, te niti u jednom broju iz 1952. godine nije zabilježena spomenuta izjava. Iako Pavelić u reviji nije iznosio vlastite tekstove, njegovo ime povremeno se spominje, no ne postoji nikakav trag koji bi upućivao na izjavu o Titu i Hrvatskoj.

Pavelićeva nesuradnja s Hrvatskom revijom nije bila slučajna. Naime, Nikolić je bio politički blizak Paveliću, no razlike među njima postale su očite, osobito nakon što je Pavelić 1948. godine stigao u Argentinu. Nikolić i Franjo Nevistić nisu se slagali s njegovim pristupom, zbog čega su napustili novine Hrvatska 1950. godine. Nikolić je potom s Antunom Bonifačićem pokrenuo Hrvatsku reviju, koja je do 1990. godine bila glasilo političke emigracije, okupljajući intelektualce i političke djelatnike.

U uvodniku prvog broja Hrvatske revije, jasno je naglašeno kako se novine protive ne samo komunizmu, nego i samoj Jugoslaviji, s ciljem stvaranja neovisne Hrvatske. Nikolić se, iako s velikim poštovanjem prema Paveliću, postepeno distancirao od njegovih političkih stavova, što je postalo očito kroz niz kritičkih tekstova, posebno nakon Pavelićeve smrti 1959. godine.

Iako je Pavelić svoje javne nastupe u Argentini uglavnom usmjerio na publicistički rad, ne spominjući Bleiburg, Hrvatska revija posvetila je značajnu pažnju tom pitanju. Međutim, iz dostupnih izvora ne postoji nijedna potvrda o izjavi koja Paveliću pripisuje pohvalu Titu. Povjesničari koji su se bavili Pavelićevih spisateljskih radova, uključujući i Natašu Bašić Kosić i Martina Graheka Ravančića, nisu uspjeli potvrditi takvu izjavu.