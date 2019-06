Što će odlučiti Davor Bernardić? Milanović ne želi na predizbore u SDP-u

Kako će SDP izabrati kandidata za predsjednika države, odnosno hoće li imati predizbore na kojima će se odabrati kandidata za Pantovčak iza kojeg će Partija stati trenutačno je glavno pitanje u toj stranci.

Na zadnjoj sjednici Predsjedništva koja je održana sredinom prošlog tjedna glavni tajnik stranke Davorko Vidović, najveći zagovornik predizbora, ponudio je članovima vodstva svoju ideju, a to je da se organiziraju široki predizbori na kojima bi pravo glasa imali ne samo članovi SDP-a nego i članovi svih onih stranaka koje bi podržavale SDP-ova kandidata, simpatizeri pa čak i svi zainteresirani građani koji bi platili participaciju za sudjelovanje na tim izborima.

Ne otvarati bokove

Međutim, većina članova vodstva izuzev Zlatka Komadine i nekolicine koja se nije ni izjašnjavala, tu je ideju odbacila. No malo su izgledni, čini se, i “obični” predizbori na kojima bi između više kandidata birali samo članovi SDP-a jer većina vodstva, smatra kako bi oni samo otvorili “stare rane” koje je stranka, teškom mukom, uspjela donekle sanirati za potrebe izbora za EU parlament.

– Treba jačati stranku, a ne otvarati bokove – kažu članovi vodstva bliski Bernardiću koji ističu i kako je model koji je predložio Davorko Vidović nešto o čemu stranka može ozbiljno razmišljati, ali u budućnosti.

– Za predizbore treba imati i dva jaka kandidata, a pitanje je imamo li ih – kaže naš izvor iz vrha stranke koji poručuje i kako stranka mora imati kandidata do kraja mjeseca, najkasnije do sredine srpnja.

Predloženo je i da se napravi vlastita anketa, odnosno istraživanje u kojemu bi se našli svi mogući SDP-ovi potencijalni kandidati pa da se jednostavno stane iza onog tko u tom istraživanju prođe najbolje. A ako je suditi prema dosadašnjim istraživanjima, vjerojatno bi se došlo do Zorana Milanovića, bivšeg šefa stranke koji, prema dosadašnjim anketama, jedini ulazi u drugi krug.

– Vidjeli smo da Zoran Milanović jedini vodi kampanju na uspješan način. Vidio sam da prema anketama ima problem u drugom krugu – poručio je pak jučer za N1 TV bivši predsjednik države Ivo Josipović koji se uz europarlamentarca Tonina Piculu spominje kao potencijalni kandidat za predsjednika i koji je već jednom prošao predizbore u stranci. Bilo je to 2009. godine kada je Milanović u zadnji trenutak odlučio Josipoviću, koji je već bio u kampanji, suprotstaviti Ljubu Jurčića, što Josipoviću i nije baš “najbolje leglo”. Međutim, od tada se mnogo toga promijenilo i pitanje je može li SDP u stanju u kojem je danas izdržati takve predizbore.

Iz izvora bliskih Milanoviću čuje se da je spreman biti kandidat i kako bi volio dobiti potporu SDP-a, ali i da na predizbore, bude li ih, ne misli ići.

– Ne zato što misli da na njima ne bi dobio, dapače, nego jer smatra da bi mu predizbori umanjili šanse za pobjedu i da bi njegovi protukandidati, ako bi to bili Tonino Picula ili Ivo Josipović ili obojica, iste iskoristili za osvetu – kaže izvor blizak Milanoviću.

Kandidat i bez SDP-a?

Isti izvor tvrdi i kako je Milanović već donio odluku o kandidaturi, kako će je istaknuti do kraja ovog mjeseca i to bez obzira na to stao SDP uz njega ili ne. I kako za kandidaturu već ima potporu nekih drugih oporbenih stanka.

– A nije tajna da su mnogi SDP-ovi ljudi s terena, među kojima su i mnogi gradonačelnici i načelnici za Milanovića – kaže naš izvor.

Međutim, u takav pak scenarij ne vjeruju neki drugi bliski bivšem šefu SDP-a koji drže da Milanović neće ići u kandidaturu ne stane li SDP uz njega. Niti mu je to, kažu, o glavu, niti želi napraviti što je napravio Milan Bandić, niti želi raskoliti SDP koji je podržao za EU izbore niti bi na taj način imao šansu za pobjedu na predsjedničkim izborima.