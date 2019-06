Biljana Borzan: SDP sam ne može pobijediti HDZ

SDP je i sam sebe malo iznenadio na izborima za Europski parlament jer su očekivali tri mandata, rekla je njihova europarlamentarka Biljana Borzan u današnjoj emisiji Nedjeljom u 2. Poručila je da SDP sam ne može pobijediti HDZ.

- U politici je puno toga percepcija. Mi smo ipak u ovom trenutku s tim "4:4" brojem mandata uspjeli stvoriti percepciju da je HDZ pobjediv i da SDP ne stoji tako loše kao što se mislilo. Ako sada ne iskoristimo ono što smo iz ovih izbora vidjeli, onda je upitno što s nama treba biti u budućnosti - komentirala je.

Podsjetila je na situaciju 2007. godine, kada su SDP-u ankete davale prednost pred HDZ-om.

- Izgledalo je kao da ćemo pobijediti. Zoran Milanović postao je predsjednik šest mjeseci prije tih izbora. Dobili smo jak vjetar u leđa tada i išli smo samostalno. Dakle, nismo išli u koaliciji. HNS je tada, kao naš prirodni partner u to vrijeme, bio u pet, šest, sedam izbornih jedinica, negdje tik do izbornog praga. Nisu ga prešli. A da jesu, mi bismo tada pobijedili HDZ. Tu lekciju smo naučili tada, 2011. smo išli zajedno i premoćno pobijedili. To sada govorim vezano za stranke koje su nama slične, da već na predsjedničkim izborima nađemo neku zajedničku platformu. Jer SDP sam ne može pobijediti HDZ. Vidi se da ni HDZ sada više ne može biti opcija koja u nekakvim parlamentarnim uvjetima i okolnostima može razmišljati o obnašanju vlasti bez određenih partnera - poručila je između ostalog.

Za Mislava Kolakušića i njegov nastup prije i poslije euroizbora kaže da je on dobio dio "protestnih" glasova koji su ranije išli Mostu ili Živom zidu.

- Govorio je neke stvari koje ljudi emotivno doživljavaju. Recimo ljudi su mi govorili 'Glasat ću za njega jer će on riješiti ovrhe', koje on objektivno ne može riješiti u Europskom parlamentu. Možda ako ostvari neke od ovih funkcija koje je nabrajao kasnije. Te izjave da bi mogao biti predsjednik, premijer, ministar pravosuđa, ja zasad doživljavam kao šalu, to stvarno zvuči u najmanju ruku čudno - rekla je. Moglo bi se, smatra, dogoditi da Kolakušić kao novo lice zabljesne na političkoj sceni, ali pitanje je, smatra, koliko će to trajati. Što se tiče suradnje, Kolakušić, kaže Borzan, svakako govori o sličnim stvarima kao SDP, ali sada joj se čini da on ide dalje samostalno te da se neće javno opredjeljivati.

Za šefa HDZ-a Andreja Plenkovića kaže da se okružio umjerenim ljudima te da je isključio s liste sve one koji pripadaju desnom, konzervativnom krilu HDZ-a.

- Time je sačuvao sebe jer se nitko nije pojavio kao zvijezda izbora, jer sigurno da bi takva osoba, da je to bio Miro Kovač ili Davor Ivo Stier, povukao dosta glasova i skočio vjerojatno i na prvo mjesto. Onda bi premijer odmah imao konkurenciju u toj oosbi kao zvijezdi izbora - rekla je Borzan.