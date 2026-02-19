Bačić potvrdio: Ruši se Vjesnik u roku od 90 dana, evo detalja

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je da je danas potpisan ugovor s vinkovačkom građevinskom tvrtkom Eurco o uklanjanju zgrade Vjesnika u Zagrebu. Vrijednost ugovora iznosi 4,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,2 milijuna eura s PDV-om.

Ugovor o izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova uklanjanja nebodera sa zapadnim aneksom su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić i član Uprave - direktor društva EURCO d.d. Hrvoje Merki.

Ugovorom je definiran rok od 30 dana za završetak prve faze izvođenja radova što podrazumijeva otklanjanje opasnosti i stvaranje preduvjeta za otvaranje prometa kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Rok za završetak svih radova, uključujući uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada, je tri mjeseca od dana potpisa ugovora.

Bačić je naglasio kako mu je drago što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave potvrdila da je Ministarstvo u cijelom postupku postupalo u skladu sa zakonom. Time je okončan žalbeni postupak koji je odgađao potpisivanje ugovora. Naveo je i kako su odabrani revident projekta te nadzorni inženjer, s kojima su već potpisani ugovori.

Oodržan i operativni sastanak predstavnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, izvođača radova EURCO d.d., stručnog nadzora tvrtke GARK KONZALTING d.o.o. te revidenta tvrtke TODING d.o.o. Gradilište se, istaknuo je ministar, otvara samim potpisom ugovora, čime počinju teći i svi rokovi.

„Idealno – ukupno 90 dana, tri mjeseca, očekujem da će Vjesnik biti srušen, odnosno uklonjen“, rekao je Bačić, dodavši kako se nada da će izvođač ispoštovati rok koji je sam predložio u ponudi. Prema tim rokovima, Eurco bi u roku od 30 dana trebao omogućiti otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj, čime će jamčiti sigurnost prometa u tom dijelu prometnice, dok će južni kolnik Slavonske ostati zatvoren jer je sastavni dio gradilišta.

„Eurco neće čekati. S obzirom na količinu betona, složenost konstrukcije i oštećenje nebodera, rok od 90 dana je iznimno zahtjevan, čega su svjesni i izvođač i mi“, istaknuo je ministar, dodavši kako su ugovorom predviđeni i penali za kašnjenje.

Metoda uklanjanja tek će biti definirana

Natječajnom dokumentacijom izvođaču je omogućeno da nakon potpisa ugovora izradi projekt uklanjanja, bez unaprijed propisane metode. To znači da još nije odlučeno hoće li se zgrada uklanjati mehanički, etažu po etažu, ili nekom drugom tehnikom.

„Na projektantu i revidentu je da naprave projekt, da jamče da je projekt siguran, napravljen prema pravilima struke i da će proces uklanjanja biti siguran za sve sudionike i građane koji prolaze tim dijelom grada“, rekao je Bačić.

Projekt će javnosti biti predstavljen kada bude u fazi koja to omogućuje. Fazna izrada projekta predviđena je kako bi se s uklanjanjem moglo krenuti čim se dovrši pojedina etapa, bez čekanja dovršetka cjelokupne dokumentacije.

U proteklim mjesecima u javnosti su se spominjale različite metode – od dijamantnog reza, kojim se armiranobetonski elementi precizno sijeku i spuštaju segment po segment, do mehaničkog „grickanja“ konstrukcije visokodosežnim bagerima, kat po kat. Prema nekim ranijim navodima koji su se pojavljivali u medijima, miniranje je navodno isključeno kao opcija, no ministar je dao do znanja da će se o konkretnoj metodi moći govoriti tek nakon što projekt uklanjanja bude izrađen i verificiran.

Tko je Eurco

Vinkovačka tvrtka Eurco iza sebe ima niz infrastrukturnih i industrijskih projekata, uključujući tehnički složena rušenja visokih konstrukcija. Među referencama se ističe uklanjanje 256 metara visokog dimnjaka koksare u Bakru, jednog od najviših takvih objekata u ovom dijelu Europe.

Eurco se u Zagrebu pojavljuje i u projektu Maksimira, gdje je zajedno s partnerom odabran za izradu projekta uklanjanja stadiona Maksimir. Riječ je o poslu projektiranja uklanjanja, a ne samom izvođenju rušenja, no i taj projekt potvrđuje njihovu poziciju u segmentu zahtjevnih konstrukcijskih zahvata.

Jedan od najsloženijih zahvata u gradu

Zgrada Vjesnika, teško oštećena u požaru koji je zahvatio više katove i narušio stabilnost konstrukcije, predstavlja sigurnosni rizik zbog svoje visine i blizine jedne od najopterećenijih gradskih prometnica. Upravo su količina armiranog betona, složenost konstrukcije i oštećenja razlog zbog kojeg ministar rok od 90 dana opisuje kao iznimno zahtjevan.

Hoće li konstrukcija biti uklanjana rezanjem, mehaničkim uklanjanjem etažu po etažu ili kombinacijom metoda, znat će se nakon izrade i potvrde projekta.

“Nakon požara u Vjesnikovom neboderu 17. studenoga 2025. utvrđeno je da je konstrukcija zgrade nebodera teško oštećena i opasna, što potvrdio rješenjem i Državni inspektorat RH. Ministarstvo je provelo pregovarački postupak javne nabave te odabralo ponudu tvrtke EURCO d.d. u vrijednosti 4,22 milijuna eura bez PDV-a. Na odluku Ministarstva, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave podnesene su dvije žalbe zbog čega je sklapanje ugovora do današnjeg dana bilo odgođeno.

Nakon zaprimanja dviju odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojima se odbijaju žalbe gospodarskih subjekata JONING d.o.o i V.D.M. PROMET na odabir izvođača za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik, u petak 13. veljače 2026. godine, stečeni su preduvjeti za sklapanje ugovora s odabranim gospodarskim subjektom.

Dodajmo i kako je Vjesnik Odlukom Vlade RH proglašen strateškom nekretninom od državnog značaja. Republika Hrvatska u cijelom je kompleksu većinski vlasnik stoga je plan države i prije požara bio otkupiti preostale suvlasničke dijelove te taj prostor urediti za smještaj državnih tijela koja su trenutno u zakupu poslovnih prostora.”, priopćili su iz ministarstva. Nakon uklanjanja nebodera provest će se arhitektonsko – urbanistički natječaj kojim će se odrediti izgled samog kompleksa.

