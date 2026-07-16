DHMZ upalio alarm: Stižu izraženiji pljuskovi i grmljavina, a za dio Hrvatske najavljen opasan toplinski val

Nakon vrlo vruće i sparne srijede, tijekom četvrtka vrijeme će biti promjenjivije. Iako će se temperature i dalje zadržati na ljetnim vrijednostima, ponegdje su izgledni izraženiji pljuskovi s grmljavinom, lokalno praćeni jakim vjetrom pa i tučom. U drugom dijelu dana očekuje se postupno smirivanje vremena uz više sunčanih razdoblja. Prema prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Darija Brzoje, preko Hrvatske će tijekom četvrtka prijeći atmosferski poremećaj koji će, uz dotok vlažnog zraka preko Alpa, stvoriti uvjete za razvoj jačih grmljavinskih sustava. "Ljeto je pravo vrijeme za nevere jer je energija u atmosferi koja se može pretvoriti u nevremena u ovo doba godine najveća", istaknuo je, dodajući kako će se vrijeme već tijekom poslijepodneva postupno smirivati.

DHMZ je za četvrtak izdao žuto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena. Mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, uz vjerojatnost grmljavine veću od 60 posto. Žuti meteoalarm na snazi je za zagrebačku, osječku, riječku i dubrovačku regiju. Na kopnu će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Mjestimice se očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji u prvom dijelu dana i oko podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na Jadranu će biti sunčanije i većinom suho, uz umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će ponegdje na dalmatinskim otocima biti i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 29 i 34 Celzijeva stupnja.

Foto: DHMZ

Prema prognozi HRT-a, jutro će biti oblačnije nego ostatak dana. Mjestimice se očekuju kiša i grmljavina, a lokalno su mogući izraženiji pljuskovi. Poslijepodne će se vrijeme postupno smirivati pa će biti više sunčanih razdoblja, iako poneki pljusak nije isključen. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura će dosezati od 30 do 32 stupnja. Uz promjenjivu naoblaku tijekom prijepodneva treba računati na mjestimičnu kišu i grmljavinu, osobito na sjeveru regije i u Posavini, navodi HRT. Poslijepodne slijedi postupno razvedravanje, ali uz mogućnost još ponekog lokalnog pljuska. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 31 stupnja.

Najnestabilnije vrijeme očekuje se tijekom noći i prijepodneva. Uz više oblaka bit će kiše i pljuskova s grmljavinom, dok će se tijekom poslijepodneva vrijeme postupno smirivati. Nakon jutarnje bure, ponegdje i jake, zapuhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak. Temperatura će u gorju biti od 26 do 29, a na obali između 30 i 32 stupnja. U Dalmaciji će prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. U prvom dijelu dana poneki pljusak moguć je na sjeveru Dalmacije, dok su tijekom poslijepodneva lokalni pljuskovi mogući u Dalmatinskoj zagori. Na krajnjem jugu zadržat će se pretežno sunčano i uglavnom suho. Puhat će bura, sjeverozapadnjak, a južnije i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će od 31 do 35 stupnjeva, dok će temperatura mora biti većinom između 26 i 27 stupnjeva.

Meteorolozi Dnevnika Nove TV upozoravaju da će prosječni dnevni UV indeks u unutrašnjosti biti visok, dok će na Jadranu dosezati vrlo visoke vrijednosti, zbog čega se preporučuje izbjegavanje dugotrajnog boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana. Prema prognozi DHMZ-a, petak će ponovno biti pretežno sunčan i vrlo topao. Temperature će na kopnu dosezati oko 30 stupnjeva, dok će na Jadranu ponegdje biti i do 34 ili 35 stupnjeva. Kasnije tijekom dana sa zapada će pristizati novo naoblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Subota će biti nestabilnija od nedjelje. Pljuskovi i grmljavina očekuju se ponajprije u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu, dok će južna Dalmacija zadržati više sunčanog vremena. Istodobno će temperature postupno početi padati pa će tijekom vikenda biti nešto ugodnije nego prethodnih dana. Početkom idućeg tjedna vrućina će dodatno popustiti. Dnevne temperature u mnogim će krajevima biti između 25 i 27 stupnjeva, uz dosta sunčanih razdoblja, ali i povremenu mogućnost za kratkotrajne pljuskove.

Osim upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, DHMZ je izdao i upozorenja zbog toplinskog vala. Danas je za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi žuti meteoalarm, koji upozorava na potencijalno opasne visoke temperature. Sutra se upozorenje dodatno pojačava, za iste regije na snazi će biti narančasti meteoalarm, što označava opasno vrijeme zbog toplinskog vala.