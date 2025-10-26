Stižu drastične kazne za prometne prekršitelje: Uvodi se i jedna novina kod parkiranja

Ministarstvo unutarnjih poslova početkom iduće godine planira znatno postrožiti kazne za pojedine prometne prekršaje poput nevezanja pojasa, korištenja mobitela u vožnji ili opasnog parkiranja, a kazne za davanje u ruke djetetu mlađem od 14 godina vozila kojim ono u svojoj dobi ne bi smije upravljati plaćat će ne samo roditelji i skrbnici već i drugi odrasli kojima to padne na pamet, poput djedova i baka ili, primjerice, kumova koji osmoškolcima za krizmu sve češće daruju skutere ili električne romobile.
Najava oštrijih kazni iščitava se iz MUP-ova plana zakonodavnih aktivnosti za 2026., u kojem se kao povod za izmjene Zakona o sigurnosti na cestama navodi kako je primijećeno da trenutačna visina kazni za pojedine prekršaje ne odvraća počinitelje od njihova činjenja, budući da se bilježi porast broja takvih prekršaja.
Podebljati kazne za parkiranje na zebri ili autobus stanici barem na 100€. Opcenito kazne trebaju biti da ti ne padne na pamet, pa umjesto popusta ako platiš odmah..uvesti ako platiš odmah (u 3 radna dana) kazna ostane ista a ako ne, kazna ide X5.
Mrzim da se*nja s postroživanjima i opakim kaznama. I ljudima koji nemaju život i puni su frustracija pa bi se iživljavali. Ne kršim zakon. Jednom sam dobio kaznu jer sam se stao ispred fotokopiraonice da bi nešto isprintao na 2 minute. Nisam znao da se ne može stati ispred na pločnik. No ja ne vidim da masovna kršenja zakona. Tko se to stao na autobusnoj stanici. I da je to nekome strašna stvar u životu. Ajde molim te.
Isto tako za parkiranje na invalidska mjesta ljudima koji nemaju pravo tj karticu.