Stižu drastične kazne za prometne prekršitelje: Uvodi se i jedna novina kod parkiranja

Ministarstvo unutarnjih poslova početkom iduće godine planira znatno postrožiti kazne za pojedine prometne prekršaje poput nevezanja pojasa, korištenja mobitela u vožnji ili opasnog parkiranja, a kazne za davanje u ruke djetetu mlađem od 14 godina vozila kojim ono u svojoj dobi ne bi smije upravljati plaćat će ne samo roditelji i skrbnici već i drugi odrasli kojima to padne na pamet, poput djedova i baka ili, primjerice, kumova koji osmoškolcima za krizmu sve češće daruju skutere ili električne romobile.



Najava oštrijih kazni iščitava se iz MUP-ova plana zakonodavnih aktivnosti za 2026., u kojem se kao povod za izmjene Zakona o sigurnosti na cestama navodi kako je primijećeno da trenutačna visina kazni za pojedine prekršaje ne odvraća počinitelje od njihova činjenja, budući da se bilježi porast broja takvih prekršaja.