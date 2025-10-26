Naši Portali
IZMJENE ZAKONA

Stižu drastične kazne za prometne prekršitelje: Uvodi se i jedna novina kod parkiranja

Autor
Iva Boban Valečić
26.10.2025.
u 19:08

MUP kani znatno postrožiti kazne za pojedine prometne prekršaje poput nevezanja pojasa, korištenja mobitela u vožnji ili opasnog parkiranja

Ministarstvo unutarnjih poslova početkom iduće godine planira znatno postrožiti kazne za pojedine prometne prekršaje poput nevezanja pojasa, korištenja mobitela u vožnji ili opasnog parkiranja, a kazne za davanje u ruke djetetu mlađem od 14 godina vozila kojim ono u svojoj dobi ne bi smije upravljati plaćat će ne samo roditelji i skrbnici već i drugi odrasli kojima to padne na pamet, poput djedova i baka ili, primjerice, kumova koji osmoškolcima za krizmu sve češće daruju skutere ili električne romobile.

Najava oštrijih kazni iščitava se iz MUP-ova plana zakonodavnih aktivnosti za 2026., u kojem se kao povod za izmjene Zakona o sigurnosti na cestama navodi kako je primijećeno da trenutačna visina kazni za pojedine prekršaje ne odvraća počinitelje od njihova činjenja, budući da se bilježi porast broja takvih prekršaja.

ZE
Zemunac9
19:14 26.10.2025.

Isto tako za parkiranje na invalidska mjesta ljudima koji nemaju pravo tj karticu.

CO
CommonSense
19:29 26.10.2025.

Podebljati kazne za parkiranje na zebri ili autobus stanici barem na 100€. Opcenito kazne trebaju biti da ti ne padne na pamet, pa umjesto popusta ako platiš odmah..uvesti ako platiš odmah (u 3 radna dana) kazna ostane ista a ako ne, kazna ide X5.

Avatar Oluja 95'
Oluja 95'
19:46 26.10.2025.

Mrzim da se*nja s postroživanjima i opakim kaznama. I ljudima koji nemaju život i puni su frustracija pa bi se iživljavali. Ne kršim zakon. Jednom sam dobio kaznu jer sam se stao ispred fotokopiraonice da bi nešto isprintao na 2 minute. Nisam znao da se ne može stati ispred na pločnik. No ja ne vidim da masovna kršenja zakona. Tko se to stao na autobusnoj stanici. I da je to nekome strašna stvar u životu. Ajde molim te.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
111
ZABRANA ZBOG 'ZDS'

Gradski zastupnici o Tomaševićevoj poruci Thompsonu: 'U Zagrebu kojim upravlja Možemo očito su dobrodošli samo oni koji misle kao oni'

Tomašević nije ni institucija koja privodi redu građane koji krše propise, niti je onaj koji propise piše. Iz pozicije svoje društvene uloge za koju je dobio povjerenje, ne može biti cenzor. On nije tijelo koje može provoditi pravdu. Na stranu kako god on to argumentirao, on nema tu društvenju ulogu, kazala je Selak Raspudić

