Stižu novi poticaji za građane: Potpore za samozapošljavanje država diže na 130 tisuća kuna

Novo se zapošljavanje s koronom smanjilo, a osjetno je manji i broj građana koji su ove godine koristili neku od državnih mjera za zapošljavanje nezaposlenih osoba. Glavnina novca, desetak milijardi kuna, usmjerena je u masovne potpore za čuvanje postojeće zaposlenosti.

Iz 2020. godine izlazimo s približno 23 tisuće zaposlenih manje nego što smo ih imali u ovo vrijeme prošle godine, te 33 tisuće nezaposlenih više. Posao traži 159 tisuća nezaposlenih radnika.

Potiče se inovativnost

Jednu od mjera aktivne politike zapošljavanja trenutačno koristi oko 15 tisuća osoba, s tim što je ove godine samozapošljavanje donekle potisnuto u drugi plan, a većina državnih poticaja otišla je za čuvanje zaposlenosti i dohotka. Primjerice, državne poticaje prima oko pet tisuća stalnih sezonaca, još toliko ljudi dobilo je potpore za zapošljavanje, dok su u 11 mjeseci dodijeljene 2872 potpore za samozapošljavanje. Još oko dvije tisuće nezaposlenih bilo je uključeno u javne radove. Inače, u mjere aktivne politike zapošljavanja ove je godine ukupno uključeno oko 18 tisuća radnika, no dijelu njih isteklo je razdoblje na koje su im odobrene potpore.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ističe da će se početkom 2021. godine mijenjati neki uvjeti vezani za korištenje državnih sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja. Najveće izmjene odnose se na mogućnost podnošenja zahtjeva online te povećanje maksimalnog iznosa potpore za samozapošljavanje koji će iznositi 130.000 kuna. Nezaposleni koji su ove godine pokrenuli neki privatni posao mogli su dobiti najviše 100.000 kuna, dok su ‘stari’ poduzetnici, oni koji su pokrenuli posao uz pomoć državnog novca, mogli dobiti novu potporu za proširenje poslovanja koja se kretala od 55 do 75 tisuća kuna. Od iduće godine raste i taj iznos te raniji korisnici državne potpore za samozapošljavanje još jednom mogu dobiti do 100.000 kuna potpore za proširenje poslovanja.

Također, uvodi se fiksni i varijabilni dio prihvatljivih troškova te prihvatljivi trošak rada korisnika. Novim sustavom bodovanja potiču se inovativnost te djelatnosti u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Zahtjeve za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja bit će moguće podnijeti od 1. siječnja 2021. do 30. studenog 2021., dok će se zahtjevi za mjere samozapošljavanja i proširenja poslovanja zaprimati najkasnije do 31.listopada 2021. Odlučeno je i da se korištenje Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom produlji na siječanj i veljaču 2021., a mogu je koristiti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30. studenoga 2020.

Potpore poslodavcima

Za radnike zaposlene između 31. prosinca 2020. i 31. siječnja 2021. poslodavci će imati pravo potpore samo za veljaču. Zahtjevi za dodjelu potpore za isplatu mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine zaprimat će se od 26. siječnja do 25. veljače 2021., a samo za veljaču od 26. veljače do 25. ožujka 2021.