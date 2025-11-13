Naši Portali
VELIKE PROMJENE

Stižu nova pravila za strane radnike: Ovo će biti uvjet za rad u Hrvatskoj

Autor
Iva Boban Valečić
13.11.2025.
u 21:55

Prijedlogu usklađuje hrvatske propise s europskim Paktom o migracijama i egzilu, ali i ispunjava politički zahtjev Domovinskog pokreta

Ministarstvo unutarnjih poslova pustilo je jučer u javno savjetovanje izmjene Zakona o strancima, cilj kojih je prije svega usklađivanje s europskim Paktom o migracijama i azilu. Prijedlog, međutim, sadrži i neke odredbe koje se odnose na specifično hrvatske prilike, a jedna od njih je i uvođenje obveze poznavanja hrvatskog jezika za strane radnike.

Takvu je obvezu, podsjetimo, ljetos zatražio Domovinski pokret, prosvjedujući protiv Kauflandovih plakata na kojima je reklamna poruka bila ispisana prvo na hindskom, a tek onda na hrvatskom jeziku. HDZ-u Kauflandovi plakati tada nisu smetali – ministrica kulture Nina Obuljen poručivala je kako je Hrvatska turistička i useljenička zemlja i kako joj nije sporno da netko oglašava svoje proizvode na jeziku naših posjetitelja ili sugrađana koji ovdje rade. DP je, međutim, uzvratio vlastitim trojezičnim plakatima s porukom: “Želiš raditi u Hrvatskoj? Nauči Hrvatski jezik!”. Pozvali su se tada na Zakon o hrvatskom jeziku i zatražili da se zakonom propiše obveza stranim radnicima da uče hrvatski jezik, a tri i pol mjeseca kasnije, stariji partner im je i isporučio što su tražili.

Ključne riječi
Zakon o strancima hrvatski jezik strani radnici

SM
siki_miki
23:04 13.11.2025.

U principu bi trebalo biti dovoljno da znaju barem jedan sluzbeni jezik u EU, zar ne?

Avatar KMJ
KMJ
22:43 13.11.2025.

mi smo rupcaga od drzave

CH
chemica
22:17 13.11.2025.

Bogtemazo, Nepalac i Indijac će morati poznavati hrvatski jezik bolje od pojedinih Plenkovićevih ministara. Onaj jedan mi je najslađi, kažu, nije on mutav, nego samo govori... zavičajnim govorom. Stavite mu titlove zaboga miloga, a ne da u agoniji proživljavam genocid vlastitih moždanih stanica dok pokušavam dokučiti što nam to veleumnog dotični uglednik pokušava reći.

