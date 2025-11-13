Stižu nova pravila za strane radnike: Ovo će biti uvjet za rad u Hrvatskoj

Ministarstvo unutarnjih poslova pustilo je jučer u javno savjetovanje izmjene Zakona o strancima, cilj kojih je prije svega usklađivanje s europskim Paktom o migracijama i azilu. Prijedlog, međutim, sadrži i neke odredbe koje se odnose na specifično hrvatske prilike, a jedna od njih je i uvođenje obveze poznavanja hrvatskog jezika za strane radnike.



Takvu je obvezu, podsjetimo, ljetos zatražio Domovinski pokret, prosvjedujući protiv Kauflandovih plakata na kojima je reklamna poruka bila ispisana prvo na hindskom, a tek onda na hrvatskom jeziku. HDZ-u Kauflandovi plakati tada nisu smetali – ministrica kulture Nina Obuljen poručivala je kako je Hrvatska turistička i useljenička zemlja i kako joj nije sporno da netko oglašava svoje proizvode na jeziku naših posjetitelja ili sugrađana koji ovdje rade. DP je, međutim, uzvratio vlastitim trojezičnim plakatima s porukom: “Želiš raditi u Hrvatskoj? Nauči Hrvatski jezik!”. Pozvali su se tada na Zakon o hrvatskom jeziku i zatražili da se zakonom propiše obveza stranim radnicima da uče hrvatski jezik, a tri i pol mjeseca kasnije, stariji partner im je i isporučio što su tražili.