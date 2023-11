Stiže jače zahladnjenje: U nizinama moguć snijeg, na Jadranu će probleme stvarati olujna bura

Vrijeme će u Hrvatskoj danas biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u unutrašnjosti ujutro lokalna magla. Mjestimična kiša uglavnom u Dalmaciji, na jugu moguće i obilnija uz grmljavinu, no od sredine dana očekuje se i drugdje, osobito u noći. Uz veći pad temperature zraka tijekom noći vjerojatan je prijelaz kiše u snijeg, uglavnom u gorju. Vjetar na kopnu slab, u gorju umjeren do jak jugozapadni, poslijepodne prolazno umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjeren jugozapadnjak i južni vjetar navečer okrenuti na sjeverozapadnjak i buru te jačati. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 9 do 13, na obali i otocima između 13 i 18 °C.

- Od subote u unutrašnjosti hladnije uz slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Povremeno će biti slabe kiše, no ponegdje i susnježice pa i snijega, i to ne samo u višim područjima. Pritom se tanji snježni pokrivač može stvarati u subotu uglavnom samo u gorskim krajevima. Na Jadranu će u subotu ponovno biti jake bure s olujnim udarima, zatim od nedjelje slabiji vjetar, najprije bura i sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak će okrenuti na jugo. Zahladnjet će pri čemu će biti dosta sunčanih sati. No, valja računati i na povremenu mjestimičnu kišu - u subotu uglavnom slabu i u malim količinama, a početkom novog tjedna, s novim jačim naoblačenje, vjerojatno češću i obilniju - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.

Prema prognozi DHMZ-a, snijeg je sutra moguć u većem dijelu nizinske Hrvatske. Sutra će u noći i ujutro vrijeme biti oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom uz moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Malo snijega može pasti i u nizinama unutrašnjosti. Od sredine dana smanjenje naoblake uz sve rjeđu oborinu. Vjetar u početku slab, u drugom dijelu dana i umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, lokalno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice i s olujnim udarima, a krajem dana na sjeveru u okretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na moru od 5 do 10, a najviša dnevna između 3 i 7 na kopnu te od 9 do 13 °C duž obale. Navečer jače zahladnjenje.

Za sutra je upaljen i meteoalarm za cijelo jadransko područje, a za Velebitski kanal i Sjevernu Dalmaciju na snazi je crveno upozorenje zbog jako i olujne bure s udarima do 130 kilometara na sat. Nešto slabija, ali i dalje vrlo jaka bura (do 110 kilometara na sat) puhat će na ostatku obale pa je za te dijelove upaljeno narančasto upozorenje.

