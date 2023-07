Istražili smo hoće li i kada tijekom ljeta Zagrepčane dočekati zatvorena vrata šoping centara

Godinama se najavljivala, a nedavno je konačno stupila na snagu Vladina uredba o neradnoj nedjelji. Trgovine će moći raditi samo 16 nedjelja u godini, a samostalno će birati kad će raditi. Ove godine imat će lakšu situaciju jer će 16 radnih nedjelja morati rasporediti na 27 preostalih tjedana u godini, dok će već od 2024. imati zahtjevniji posao.

I dok neki podupiru zabranu, govoreći da se po namirnice uz dobru organizaciju može i prije nedjelje, drugi tvrde da si naše gospodarstvo neradnu nedjelju ne može priuštiti. Treći misle da bi zakon mogao pasti na Ustavnom sudu, kao što je zabrana rada nedjeljom već dva puta pala.

Trgovački lanci i šoping-centri dostavili su ljetni raspored. I dok će na jadranskoj obali većina, očekuje se, raditi zbog vrhunca turističke sezone, istražili smo hoće li i kada tijekom srpnja i kolovoza Zagrepčane dočekati zatvorena vrata. Ako vas brine gdje sutra, ali i u narednim nedjeljama u godini možete po namirnice u metropoli, izdvojili smo popis za shopping centre.

Kako rade trgovački centri nedjeljom?

1) Arena Centar

tijekom ljeta ne rade

Trgovine Arena Centra na koje je primjenjiv novi zakon tako neće raditi nedjeljama tijekom srpnja i kolovoza. Na ovaj su se potez iz Arene odlučili kako bi od 1. rujna i početka školske godine pa do kraja kalendarske godine 31. prosinca mogli raditi svaku nedjelju osim 1. listopada i 31. prosinca, odnosno Silvestrova. Očekivan potez s obzirom na to da se tijekom jeseni i zime najveći broj koncerata i događanja odvija u obližnjoj Areni Zagreb.

2) Avenue Mall

tijekom ljeta ne rade

Avenue Mall će poput Arene tijekom srpnja i kolovoza iskoristiti neradne nedjelje, a tijekom jeseni trgovine će raditi prve tri nedjelje u rujnu, zatim prve četiri nedjelje u listopadu te tijekom cijelog studenog i prosinca.

3) City center one

rade naizmjenično jedan pa drugi

Dva zagrebačka cityja izmjenjivat će se tijekom ljeta na način da će onaj na Jankomiru raditi jednu nedjelju, dok će centar na Žitnjaku raditi drugu. Tako će u City Centeru one West radne nedjelje će biti 9. srpnja, 13. kolovoza te 3. i 10. rujna, a u City Centeru one East to su 16. srpnja, 20. kolovoza te 3. i 17. rujna.

Raspored svih radnih nedjelja do kraja godine posjetitelji mogu provjeriti na web stranici centra ili u tablici u nastavku:

4) King Cross

prve dvije nedjelje rade pa onda ne rade

Tablicu s rasporedom nedjelja objavio je i jedan od najstarijih šoping-centara u metropoli – King Cross. Posjetitelji će u trgovine na Jankomiru tako moći prve dvije nedjelje u srpnju, ostatak ljeta centar će biti zatvoren nedjeljom, a prva radna bit će 3. rujna.

5) Supernova

tijekom ljeta ne rade

Lanac šoping-centara kojima upravlja austrijska Supernova grupa, a koja u Zagrebu drži centre Supernova Buzin, Garden mall, Centar Cvjetni i Centar Kaptol usuglasila je radno vrijeme i za razliku od City centra neće koristiti benefit više centara kako bi rasporedila radne nedjelje, već niti jedan od gore navedenih centara neće raditi tijekom ljeta, a prva radna nedjelja bit će 27. kolovoza nakon čega će centar raditi nedjeljom.

6) Point Vrbani

tijekom ljeta ne rade

Centar na zapadu grada također neće raditi sve do rujna kada će im radne biti nedjelje 3., 10., 17. i 24. rujna. Radit će sve nedjelje u listopadu, osim prve, dok će u 11. mjesecu raditi nedjeljama koje padaju na 12., 19. i 26. studeni. U prosincu će Point raditi sve nedjelje, uključujući Badnjak i Staru godinu.

7) Westgate

radi i tijekom ljeta

Najveći šoping-centar u Hrvatskoj odlučio je, za razliku od ostalih, svoje radne nedjelje rasporediti tijekom godine, tako da će raditi i tijekom srpnja i kolovoza (16.7, 23.7 i 27.8.). Zatim, u rujnu i listopadu neće raditi posljednju nedjelju (24.9, 29.10), radit će cijeli studenti, a u prosincu će raditi prve tri nedjelje, a zatvoren će biti za Badnjak i Staru godinu.

– Smatramo da je zaposlenicama i zaposlenicima u trgovini važnija mogućnost odmora na Badnjak i da taj dan provedu s obitelji kiteći bor i pripremajući se za Božić, nego da se ‘odmaraju neku petnaestu nedjelju’ u godini. Žao nam je da zakonodavac nije vodio računa o stvarnim potrebama radnika i obiteljskog života, već o pukom ispunjavanju forme – naveli su u priopćenju na svojoj stranici.

8) Z centar

rade i tijekom ljeta

Jedan od najnovijih centara u Zagrebu odabrao je dvije ljetne nedjelje u kojima će raditi, a poznat je popis i do kraja godine. Radne nedjelje trgovina od 1. srpnja 2023.:

srpanj: 2.7. i 9.7.

Kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub, caffe barovi, restorani radit će sve nedjelje u srpnju. FitStop bar neće raditi 23.7. i 30.7.

kolovoz : 27.8.

: 27.8. rujan: 3.9., 10.9. i 24.9.

listopad: 1.10., 15.10. i 29.10.

studeni: 12.11., 19.11. i 26.11.

prosinac: 3.12., 10.12., 17.12. i 24.12

