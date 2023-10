Stigla najavljena promjena vremena: Kiša u većem dijelu Hrvatske, već je osjetno zahladilo

Prve kapi kiše stigle su tijekom noći s najavljenom velikom promjenom vremena. Kako je objavio Državni hidrometeorološki zavod, tijekom dana se očekuje pretežno oblačno s kišom koja će do kraja dana zahvatiti i krajnji jug zemlje. Na Jadranu i uz njega očekuju se i pljuskovi s grmljavinom, izraženiji ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a u drugom dijelu dana u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Sunčana razdoblja uglavnom na jugu, a u noći sa sjeverozapada razvedravanje. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će umjereno jugo i jugozapadnjak okretati na jaku i olujnu buru, najprije na sjeveru. Na kopnu i sjevernom Jadranu osjetan pad temperature, poslijepodne će većinom biti između 10 i 15 °C, u gorju niža, a na sjevernom Jadranu od 15 do 20 °C. U Dalmaciji najviša temperatura između 20 i 25 °C.

Veliki dio Hrvatske ovu nedjelju je pod upozorenjima, i to zbog kiše i jake bure koja će puhati tijekom dana. Meteoalarm najvišeg stupnja, crveni, upaljen je za područje Velebitskog kanala gdje se učekuju udari bure i do 130 km/h. Iako će se situacija smiriti u ponedjeljak u unutrašnjosti gdje neće biti upozorenja, jaka bura i dalje će puhati i tijekom ponedjeljka duž cijelog Jadrana, a posebice na Kvarneru.

Što se tiče prognoze za ponedjeljak, očekuje se djelomice sunčano mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro na južnom Jadranu još ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u noći i ujutro jaka i olujna bura, već prijepodne u slabljenju. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na moru između 12 i 16. Najviša dnevna od 11 do 15, na moru između 18 i 22 °C.

Promjenu vremena i kraj babljeg ljeta najavio je ranije DHMZ podrobnim priopćenjem, navodeći kako su rujan i listopad bilježili iznadprosječne temperature, dok su u nekim gradovima dosegnuti i novi rekordi. ''Frontalni sustav povezan s ciklonom nad Skandinavijom stići će do zapada Hrvatske u noći na nedjelju te se, zbog jačanja anticiklone sa sjeverozapada, glavninom već početkom ponedjeljka premjestiti preko nas dalje na istok. S prolaskom fronte pritjecat će zamjetno hladniji zrak'', objasnio je DHMZ.

