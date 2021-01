Stigao unajmljenim zrakoplovom: Bogataš se pretvarao da radi u motelu kako bi dobio cjepivo

Bogataš Rodney Baker i njegova supruga Ekaterina napravili su sve kako bi dobili cjepivo protiv koronavirusa iako na njega nisu imali pravo. Par je unajmljenim zrakoplovom došli do Beaver Creeka gdje se nalazi mala zajednica od 100 stanovnika na kanadskom teritoriju Yukon. Bogataš i njegova supruga uhvaćeni su u laži zbog čega su i kažnjeni.

Cjepivo Moderne bilo je namijenjeno autohtonom stanovništvu gdje je i dosta starijih osoba koji su u rizičnoj skupini. Rodney i Ekaterina su tvrdili kako rade u obližnjem motelu jer lokalnim stanovnicima nije bila potrebna osobna iskaznica za cijepljenje, no nakon cijepljenja su zatražili prijevoz do zračne luke. To je probudilo sumnju i iz motela su potvrdili da oni nisu njihovi zaposlenici. Osoblje koje je radilo na cijepljenju pozvalo je policiju koja ih je potražila na mjestu gdje su trebali biti u karanteni dva tjedna. Policija ih je na kraju pronašala na aerodromu gdje su se čekali let za Vancouver. Kažnjeni su zbog kršenja pravila javnog zdravstva.

- Prilično sam ljut. Našu zajednicu i izolacijski tim doveli su u opasnost - rekao je John Sreicker, dužnosnik iz Yukona.

Victoria News piše kako su dobili po dvije kazne u ukupnom iznosu od 1150 dolara za svakoga.

Rodney Baker bio je izvršni direktor Great Canadian Gaming korporacije koja je diljem Kanade imala kasina i staze za utrke. On je u ponedjeljak podnio ostavku. Prema dostupnim podacima u 2019. godini je zaradio 10,6 milijuna dolara.

