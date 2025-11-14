Naši Portali
IMAO JE DVOJE PUTNIKA

Srušio se sportski zrakoplov kod Subotice, jedna osoba poginula

Polijetanje malih sportskih aviona s aerodroma Grobnik
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
14.11.2025.
u 21:23

Zrakoplov se srušio nedaleko od zračne luke Bikovo kod Subotice, a mediji su naveli da je u pitanju bila sportska letjelica s dvoje putnika

Jedna je osoba poginula dok je druga ozlijeđena u padu sportskog zrakoplova u petak blizu Subotice, objavili su srbijanski mediji. Ravnatelj Centra za istraživanje nesreća u zračnom, željezničkom i pomorskom prometu Nebojša Petrović potvrdio je da je do nesreće došlo u blizini subotičkog aerodroma i da je poginuo jedan od članova posade, dok je drugi ozlijeđen i prevezen u lokalnu bolnicu. "Zbog lošeg vremena i magle u okolici Subotice naša ekipa će sutra rano ujutro izaći na teren izvršiti uviđaj", kazao je.

Agencija Beta javlja da je sportski zrakoplov pao oko 16,55 u okolici Subotice i da je u nesreći jedan muškarac poginuo, dok je drugi prevezen u bolnicu. Iz subotičke zdravstvene ustanove nisu željeli komentirati stanje ozlijeđenog. Zrakoplov se srušio nedaleko od zračne luke Bikovo kod Subotice, a mediji su naveli da je u pitanju bila sportska letjelica s dvoje putnika. 
Ključne riječi
Subotica Srbija nesreća sportski zrakoplov

