NENAD ČANAK

Srpski političar: 'Ako Vučić uvede Rusiji sankcije, ubit će ga novičokom kao vrapca'

Zamislite Putina koji je spao na to da drži govor Miletu i talibanima! Jedino me zaboljelo što je iza sebe držao zastavu BiH! To je svinjarija!", kazao je Čanak.