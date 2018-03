Đurić o privođenju: 'Vukli su me kao psa i u trbuh nabili kalašnjikov'

Politički predstavnici kosovskih Srba odlučili su uskratiti potporu vladi premijera Ramusha Haradinaja i izići iz kosovske vlade te početkom travnja formirati zajednicu srpskih općina, priopćeno je u Beogradu poslije sastanka Srpske liste s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Odluka je donesena jednoglasno...Srpska lista će izaći iz kosovske vlade, a zatim će početkom idućeg mjeseca sama početi formirati Zajednicu srpskih općina na Kosovu i Metohiji", rekao je Goran Rakić, šef Srpske liste koju podupire službeni Beograd.

Rakić kaže da je su o svojoj odluci obavijestili predsjednika Vučića i za to dobili njegovu podršku.

"Srpska lista će izići iz vlade privremenih institucija i nećemo davati podršku. Mi znamo da će se oni (kosovski Albanci) ujediniti, lako se oni ujedine kada su u pitanju interesi protiv Srba. Ali, i mi ćemo se ujediniti i ostat ćemo dolje (na Kosovu) i braniti svoje domove. I nikakva policija, ROSU ili Eulex neće nas otjerati s tih prostora", rekao je Rakić na tiskovnoj konferenciji održanoj dan nakon što su kosovske vlasti uhitile direktora ureda za Kosovo srbijanske vlade Marka Đurića koji je doputovao u Kosovsku Mitrovicu unatoč zabrani kosovskih vlasti.

Nakon što je Đurić uhićen prosvjedovali su kosovski Srbi, a kosovska policija upotrijebila je suzavac da rastjera mnoštvo.

Rakić je jučerašnju akciju specijalne policije ROSU u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, tijekom koje su po srpskim izvorima ozlijeđene najmanje 32 osobe, ocijenio kao "probu kako da osvoje sjever Kosova", većinski naseljen Srbima.

Rakić je naglasio kako ga raduje što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Srbija više neće dozvoliti "nikakvu Oluju niti novi Bljesak".

Sunarodnjacima na Kosovu Rakić je poručio da Srpska lista ima podršku Vlade Srbije i ponovio apel Srbima koje Albanci pozivaju da budu dio vojske Kosova.

"Nemojte da budemo jedni drugima vukovi, nemojte biti vukovi našoj djeci. Ako je vaša materijalna situacija loša naći ćemo neki način, kako ne bismo došli u situaciju da udari brata na brata", objasnio je Rakić.

Na tiskovnoj konferenciji istaknuto je da srpska strana ostaje privržena dijalogu s Prištinom, ali će konačnu odluku donijeti predsjednik Aleksandar Vučić.

Poziv Srbima na Kosovu da "ne pristupaju u redove takozvane vojske Kosova" koju namjerava formirati vlast u Prištini ponovio i direktor ureda Vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić, kojeg su u ponedjeljak protjerali s Kosova.

Đurić je pripadnike kosovske policije nazvao "naoružanim falangama", naglasivši da su se ponašali prema njemu "vukući ga kao psa" za kravatu po ulici i tako pokušavali poniziti njega, Srbiju i srpski narod.

'Jedan je izvukao nož'

- Vukli su me kao psa! Vukli su me za kravatu po ulici i na taj način htjeli poniziti. I ne samo mene, već cijeli srpski narod. Kada su vidjeli da smo u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici počeli razgovarati, na ljude i goloruk narod poslali su na stotine naoružanih ljudi - kazao je Đurić i dodao da je to bila 'razularena teroristička banda'.

- Počeli su kundacima mlatiti zastupnike, građane, žene, cipelarili ih, bacali šok-bombe - rekao je, javlja B92.

Dodao je kako su ga pokušavali zastrašiti 'držanjem nabijenog kalašnjikova u trbuh' te da je 'jedan izvukao nož'.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je, poslije sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, za događaje na Kosovu kazao kako predstavljaju teroristički čin kojim su "teroristi obučeni u policijske uniforme specijalnih postrojbi nepostojeće države Kosovo htjeli pokazati da mogu zauzeti sjever Kosova".

Vučić je za inicijativu Srpske liste da napusti kosovsku vladu sinoć rekao kako "neće odlučivati umjesto njih" i da trebaju odlučiti "hladne glave", ali je istaknuo kako su "mnogi zapadni veleposlanici zvali Srpsku listu i molili ih da ne iziđu iz kosovske vlade".

Vučić je također optužio EULEX i UNMIK da su podržali jučerašnju akciju ROSU na sjeveru Kosova kada je prekinut politički skup u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i uhićen direktor ureda Vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić. Vučić smatra da su preduvjeti za Đurićev dolazak na Kosovo postojali jer su o njegovu dolasku bili obaviješteni i vlast u Prištini i međunarodne institucije na Kosovu.

U povodu Đurićeva privođenja srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić u utorak je pozvao veleposlanike akreditirane u Beogradu, te predstavnike međunarodnih organizacija u Republici Srbiji – (EU, UN, OSCE, NATO i Ured visokog predstavnika EU za vanjsku politiku i sigurnost).