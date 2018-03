Vučić zbog Kosova zakazao izvanrednu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za utorak prije podne u povodu trenutne situacije i napetosti na Kosovu, objavili su beogradski mediji. Pozivajući se na neslužbene izvore, beogradski Blic na svom internet portalu navodi da će se, "osim o Kosovu i Metohiji razgovarati i o drugim temama". Sjednica je zakazana za utorak u 10 sati, ali u Vučićevu uredu ne navode detalje vezane uz to zasjedanje Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Tenzije između Beograda i Prištine narasle su poslije prošlotjednog sastanka Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hashima Thacija sa šeficom eurodiplomacije Federicom Mogherini u Bruxellesu, nakon kojeg se Vučić požalio da Priština već pet godina nije ispunila obveze iz briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih općina (ZSO) i poručio kako "Srbija ne može ukinuti samu sebe da bi netko bio zadovoljan".

"Rekao sam večeras Mogherini da je Srbija na europskom putu. Borit ćemo se da učinimo sve da napredujemo, ali nemojte misliti kako je moguće da Srbija uruši sve svoje nacionalne i državne interese da bi neki u Europi i svijetu mogli biti zadovoljni", rekao je Vučić poslije tog sastanka, nezadovoljan što albanska strana nije ispunila svoje obveze, a Srbija je iz dana u dan pod sve većim pritiskom da riješi kosovsko pitanje kao preduvjet u daljem napretku ka članstvu u EU.

"Srbiji su potrebne investicije iz EU, ali nitko ne može očekivati da Srbija ukine sebe jer je pritisak snažan i da je naša potreba za boljom ekonomijom toliko velika da ćemo se ukinuti", naveo je Vučić. U međuvremenu je šef diplomacije Ivica Dačić izjavio kako bi on povukao potpis s briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom. On je podsjetio da je do postizanja tog sporazuma imao više od 40 sastanaka s bivšom šeficom eurodiplomacije Catherine Ashton i kosovskim predsjednikom Hashimom Thacijem i naglasio kako je danas, kad "ni pet godina poslije toga nema ništa od Zajednice srpskih općina, logično da se u Srbiji osećaju prevarenim".

Kosovski premijer Ramush Haradinaj izjavio je u međuvremenu kako "nije imao vremena" pročitati briselski sporazum, što je Vučić nazvao "uvredom za zdrav razum, za Srbe i Srbiju", a Dačić "licemjerstvom". Ivica Dačić, koji je i prvi potpredsjednik Vlade Srbije, pozvao je "sve u Srbiji" da podrže Vučića i stanu uz Vučića i njegovo "čvrsto odbijanje da prizna samoproglašeno Kosovo". "Da znaju da iza toga stoji narod, a ne da Vučića samog ostavljamo pred raznim pritiscima. To je moj cilj, da EU i Priština znaju da njihove laži i prijevare moraju imati kraj", rekao je Dačić za današnje Večernje Novosti.

Briselski sprorazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine potpisan je poslije višemjesečnih pregovora u travnju 2013. godine pod pokroviteljstvom EU, uz preuzimanje uzajamnih obveza obje strane na ispunjavanju 15 točaka tog dokumenta.

Jedna od obveza Prištine bila je i formiranje asocijacije srpskih općina (ZSO) koja bi omogućila Srbima kontrolu lokalne vlasti u općinama gdje su većina, ali kosovske vlasti taj dio sporazuma još nisu ispunile što je u Beogradu unijelo dodatnu nervozu, s obzirom na sve veće pritiska Zapada i EU da se s Kosovom napravi pravno obvezujući dokument koji je Srbiji preduvjet na napredak u eurointegracijama i približavanje članstvu u EU.