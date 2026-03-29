Slavlje u Slatini, netko je na lotu osvojio 230 tisuća eura

Gotovo 230 000 eura osvojio je sretni dobitnik iz Slatine. U večerašnjem izvlačenju 26. kola igre Loto 6 izvučeni su brojevi: 9, 16, 24, 36, 39, 44 i dopunski broj 17. Sretni dobitnik odigrao je listić od 4 kombinacije i za uplatu od 1 eura osvojio je dobitak u iznosu od 229.875,04 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Vladimira Nazora 56 u Slatini. Sljedeće izvlačenje za igru Loto 6 je u četvrtak, 2. 4., a glavni dobitak iznosi 150.000,00 eura.