'Sredstva za 3D snimanja trošena su zakonito, neka svatko radi svoj posao iz svoje nadležnosti'

Današnja izvanredna konferencija saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić, na kojoj je pozvala premijera da bi bilo bolje da zaštiti one koji se bore protiv korupcije, a ne one koji se bave kriminalom, naišla je na odgovor saborskog zastupnika Nikole Mažara na isto tako izvanrednoj konferenciji za novinare.

-Sukladno svim dokumentima Ministarstva kulture i medija i Ministarstva financija vidi se da su za 3D snimanja trošena državna sredstva. Iz toga razloga naše je mišljenje da DORH, sukladno zakonu, gleda taj dio procesa. Ukazao je i na dobru suradnju oko slučaja Žalac kada je DORH-a taj slučaj proslijedio EPPO-u – rekao je Mažar odgovarajući na upit Večernjeg lista o tome što je sporno da bilo koji slučaj uz DORH istraži i EPPO.

Odgovarajući dalje kazao je i kako je EPPO u Hrvatskoj osnovao jedan od svojih prvih ureda i da je on jedan od najbrojnijih u EU. Napomenuo je i da Vlada RH želi da oni neovisno i kvalitetno, sukladno uredbama i zakonima, rade svoj posao što isto tako traže i od policije, DORH-a i Uskoka. Prema njegovim riječima i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković rekao je više puta da radi rekordnog priljeva novca iz EU za obnovu da želi da se on troši zakonski kao i da svatko kroz svoje ovlasti kontrolira kako se taj novac troši.

-Državne institucije neka prate ako je došlo do štete za državni proračun, a europske ako je došlo do štete za europski proračun. Neka se svaka istraga istraži do kraja, a eventualni krivci neka se kazne – istakao je Mažar.

Komentirajući riječi Sandre Benčić kazao je kako Možemo želi politički progon vezanu za jednu istragu, progon sredstava iz Fonda solidarnosti kao i politizirati samu istragu, a sve radi političke koristi i skorih parlamentarnih izbora. Istakao je kako je Vlada RH osigurala 2,5 milijardi eura EU sredstava, od kojih 1,3 milijardi iz Fonda solidarnosti, dok je u isto vrijeme Možemo tražio donatorske večere.

-Da je bilo do Možemo Hrvatska ne bi dobila ni centa iz Europske unije za obnovu. Međutim, zahvaljujući upravo tim EU sredstvima u gradu Zagrebu danas se obnavlja preko stotinu škola, bolnica, zdravstvenih ustanova, crkvi, prometnica i drugih objekata - rekao je Mažar.

Reakcije Benčić i Mažara, odnosno Možemo i HDZ-a, uslijedile su nakon što je glavna europska tužiteljica Laura Kovesi, komentirajući riječi Plenkovića da se radi o hrvatskim sredstvima i da EPPO u tom slučaju nije nadležan, poručila je da se radi o zamagljivanju i skretanju pozornosti kao i da je takve stvari već viđala u Rumunjskoj.