Benčić održala hitnu presicu: Ovo je bacanje dimnih bombi, zamagljivanje i skretanje pozornosti!

Predsjednica saborskog Kluba Možemo! Sandra Benčić izjavila je u nedjelju da su intervjui glavne europske tužiteljice Laure Kovesi i hrvatske europske tužiteljice Tamare Laptoš potvrdili nadležnost EPPO-a u 'slučaju Geodezija', te da pitanje nadležnosti ne može rješavati premijer.

"Glavna europska tužiteljica jasno je poručila Andreju Plenkoviću da je bacanje dimnih bombi, odnosno napada na tužitelje već viđala i u Rumunjskoj i nazvala to zamagljivanjem i skretanjem pozornosti od onoga što je ključno pitanje za građane, a to nije pitanje nadležnosti ovog ili onog tijela nego je li došlo do krađe ili ne", rekla je Sandra Benčić na konferenciji za novinare, komentirajući intervjue Kovesi i Laptoš danas za N1 televiziju.

Ustvrdila je kako je time indirektno rečeno da bi Plenkoviću i svakom nositelju vlasti bilo pametnije da stane u zaštitu onih koji se s kriminalom obračunavaju, umjesto da stane u zaštitu onih koji su u istragama zbog možebitnog kriminala.

"Jasno je na čijoj je strani Plenković čitavo ovo vrijeme, ne samo u slučaju Geodetskog fakulteta nego i u svim drugim slučajevima kada je branio svoje ministre, a napadao pravosudne institucije", dodala je Benčić. Benčić tumači kako je jasno rečeno i da pitanje nadležnosti ne može rješavati ni premijer ni bilo koji drugi nositelj izvršne i zakonodavne vlast, nego da se Republika Hrvatska preko za to zaduženih tijela, može obratiti Europskom sudu pravde.

"Time je postalo jasno i da je, o čemu smo već govorili, potpuno neprimjeren način na koji Plenković komentira istrage, rad pravosudnih tijela, posebno kada se radi o pitanjima političke korupcije", kaže Benčić. Napomenula je i da se moglo čuti da ima korupcije u svim zemljama, ali, kako tumaći, ono u čemu Hrvatska iskače je razina političke korupcije, one koja je povezana s najvišim državnim dužnosnicima.

"To je tako jer u vladajućoj stranci korupcija nije incidentna ili na razini pojedinog slučaja, nego sistemska, traje desetljećima i neće se riješiti sve dok je HDZ na vlasti iz jednostavnog razloga, a to je da HDZ ima interesnu mrežu ljudi koji su članovi stranke zbog toga da bi mogli javne resurse stavljati u svoje privatne džepove , uključujući i EU fondove", ustvrdila je. Benčić kaže kako se politička korupcija neće iskorijeniti sve dok "barem dva mandata HDZ neće biti blizu resursima". "Onda će oni koji su u HDZ-u s motivacijom isključivo čapanja javnog i stavljanja u privatne džepove otpasti, a ostat će oni koji možda stvarno vjeruju u neku političku ideju", dodala je je.

Podsjetila je kako su Možemo! prije dva tjedna dali prijedlog da u hitnu proceduru idu izmjene i dopune Zakona o Uredu europskog tužitelja u Hrvatskoj i to na način da se EPPO-u da mogućnost prava žalbe na odluku Glavnog državnog odvjetništva o rješavanju sukoba nadležnosti, da o žalbi u roku sedam dana odlučuje Vrhovni sud RH kao netko tko nije stranka u tom postupku.

Poručila je da bi Plenković, kada bi želio da se politika makne od nadzora nad pravosudnim tijelima, odlučio da se njihov prijedlog stavi u hitnu saborsku proceduru i da se o njemu raspravi i glasa u ovom tjednu, kao zadnjem ovog mandata. "To bi bio pokazatelj da je možda spreman napraviti zaokret u dosadašnoj politici HDZ-a koja je", tvrdi Benčić, "bila isključivo politika napada na pravosudne institucije, ljudskih i financijskih podkapacitiranja pravosudnih institucija".

U kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora rekla je kako se ima prilika u nekoliko sljedećih mjeseci 'sve ovo ostaviti iza nas', da do 2028. Hrvatska bude zemlja koju neće uspoređivati s Mađarskom, Srbijom ili Rumunjskom, i zemlja u kojoj građani imaju jednako povjerenje u DORH i USKOK kao što imaju u EPPO, kojem šalju najviše pritužbi od svih zemalja članica EU.

