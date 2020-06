Sredinom tjedna vrijeme će biti u skladu s ljetom: Do tada promjenjivo i nestabilno

Vrijeme će danas i sutra još biti promjenjivo i nestabilno, osobito u unutrašnjosti. Zatim će uslijediti sunčanije i sve toplije vrijeme, u skladu s ljetom koje je i astronomski počelo noćas.

Danas će na istoku Hrvatske biti većinom oblačno s kišom koja u zapadnoj Slavoniji može biti i obilnija. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, a najviša dnevna između 18 i 20 °C, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

U središnjoj će Hrvatskoj temperatura zraka biti malo viša uz umjereno i znatno oblačno vrijeme, ponegdje s kišom. Sunčana razdoblja bit će češće prema kraju dana. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

U gorskoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ali ponegdje uz mogućnost pljuskova. Ujutro je uz obalu moguća slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 12 °C, uz obalu između 16 i 18 °C. Najviša dnevna od 18 do 20 °C, na moru između 23 i 25 °C.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, a uz umjeren i jak razvoj oblaka ponegdje će biti pljuskova, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će umjeren sjeverni vjetar, prema otvorenom moru mjestimice i jak sjeverozapadni, pri čemu će more biti umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, na moru između 17 i 20 °C, a najviša dnevna od 23 do 28 °C.

Manje toplo bit će na jugu Hrvatske, uz većinom sunčano vrijeme, ali uz povremeno umjeren razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova. Vjetar slab do umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeverozapadni.

U ponedjeljak će u unutrašnjosti biti promjenjivo, još ponegdje uz malo kiše, uglavnom na istoku. U utorak i srijedu djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će povremeno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će potkraj utorka oslabjeti. Temperatura zraka u porastu.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano i vrlo toplo. U ponedjeljak oblačnije na jugu, uz mogućnost pljuskova. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će u utorak oslabjeti, prognozirao je Dragojlović.