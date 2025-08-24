Naši Portali
Srbin koji radi na Aljasci otkrio što se krije iza posla koji mu donosi 5.500 eura mjesečno

Aljaska
Reuters/PIXSELL (Ilustracija)
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 13:02

U postrojenju za preradu lososa Božidar radi 12 sati dnevno, a njegova dnevnica iznosi između 165 i 185 eura. Posao izgleda jednostavno – rezanje glava, čišćenje iznutrica i pakiranje – ali zahtijeva ogromnu fizičku izdržljivost.

Dok mnogi radnici s Balkana posao traže u Njemačkoj ili Austriji, Božidar Perović iz Srbije odlučio se na avanturu života – otišao je raditi na daleki otok Kodiak na Aljasci. Privukle su ga priče o zaradi u tvornicama za preradu ribe, a posao mu mjesečno donosi oko 5.500 eura. 

U postrojenju za preradu lososa Božidar radi 12 sati dnevno, a njegova dnevnica iznosi između 165 i 185 eura. Posao izgleda jednostavno – rezanje glava, čišćenje iznutrica i pakiranje – ali zahtijeva ogromnu fizičku izdržljivost. Planirao je u dva i pol mjeseca zaraditi gotovo 14.000 eura, no sezona lova na lososa diktira nepredvidiv tempo pa su im nedavno najavili radne smjene od čak 16 sati, i to 20 dana zaredom, bez slobodnog dana.

Aljasska.Moja lična impresija ♥️.

“Spavanja je tada četiri do pet sati, ako smo dobro organizirani”, rekao je Perović, koji na svom TikTok profilu redovito dijeli iskustva s Aljaske. Dodaje kako se, unatoč pet obroka dnevno, očekuje da će izgubiti nekoliko kilograma, dok za hranu kroz šalu kaže: “Kruha nema, ne zato što ga ne želim jesti, nego zato što je ovdje kruh očajan.” Kako bi očuvao mentalnu snagu, Perović je razvio posebnu rutinu – devet sati tijekom smjene sluša glazbu, a preostala tri posvećuje audio knjigama na engleskom jeziku. “Kulturno uzdizanje mora u svakom slučaju, čak i ovdje”, kaže.  pitanje pratitelja isplati li se sve to, odgovara realno: "Nisam očekivao 16-ice, ali 20 dana nije problem. Život je borba i avantura! Ako ima ribe, za tri mjeseca može se zaraditi srpska godišnja plaća. Ali, ako nema ribe, nema ni para. Nije uvijek dobra sezona."

