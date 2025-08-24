Samo na jednom mjestu: Prometni znak kakav nigdje drugdje ne postoji postavljen zbog greške navigacije

U njemačkom gradu Olsbergu u Sauerlandu postoji prometni znak kakav se ne može vidjeti nigdje drugdje u zemlji. Iako jedinstven, stručnjaci smatraju da bi ga trebalo postaviti na više lokacija jer rješava problem koji muči brojne vozače – pogrešne upute navigacije, piše Fenix.de. Olsberg je tako postao poznat ne samo po najvišoj planini Sjeverne Rajne-Vestfalije, nego i po prometnom kuriozitetu. Na znaku je prikazana slijepa ulica uz jasne natpise „Pažnja“ i „Greška navigacije“, i to na više jezika, kako bi ga svi vozači razumjeli. Stanovnici ga hvale jer je smanjio prometnu zbrku i rasteretio gradske ulice.

No, Njemačka skriva još jedan bizaran prometni znak. U gradu Anklamu u ljetnim mjesecima postavljaju upozorenje na – konobare! Na znaku je ilustriran konobar koji balansira pladanj s pićima, a uz njega i ograničenje brzine od svega 10 km/h. Iako nije službeni prometni znak, lokalne vlasti tvrde da je riječ o ozbiljnom upozorenju i korisnom rješenju u gužvama na gradskom trgu.