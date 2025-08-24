Ovo je odgovor na pitanje zašto Nijemci i u Hrvatskoj manje troše: Nein, danke…

Njemački ugostitelji ostvaruju sve manji promet – i istovremeno gubi mušterije. Prihodi su, kada se uzme u obzir faktore poput inflacije, pali za dodatnih 3,7 posto u prvoj polovici godine u usporedbi s ionako slabim razdobljem prethodne godine, objavio je Savezni statistički ured, a prenosi DW. Samo značajna povećanja cijena pomogla su ugostiteljima i hotelijerima da održe razinu prihoda koja im osigurava egzistenciju. Nominalno – odnosno bez uzimanja inflacije u obzir – prihodi su bili samo 0,1 posto niži nego godinu ranije.

S realnim padom od 4,1 posto ugostiteljska branša je takvim razvojem pogođena više i od hotela i ostalih pružatelja smještaja, koji su se morali nositi s padom prometa od 2,6 posto. Prema navodima Njemačkog udruženja hotela i restorana (Dehoga), koga prenosi DW, mnogi su konzumenti postali štedljiviji. "Osjetljivost na cijene i suzdržanost potrošača primjetno se povećavaju", nedavno je rekao predsjednik Dehoge Guido Zöllick. "Mnogi gosti rjeđe jedu vani, biraju jeftinija jela i odriču se dodataka poput predjela ili drugog pića."

Povećani troškovi posebno opterećuju mnoga mala i srednje velika obiteljska poduzeća. "Situacija u branši je napeta, a izgledi za drugu polovicu godine nisu sjajni", rekao je Zöllick. Puna stopa PDV-a od 19 posto na konzumaciju hrane, koja je ponovno na snazi ​​od početka 2024., vjerojatno je pridonijela tom padu. Udruženje Dehoga sada se nada novoj pomoći od politike. Prema najavama iz savezne vlade koju čine CDU/CSU i SPD, stopa PDV-a će se sljedeće godine ponovno smanjiti na razinu od 7 posto, koja je vrijedila i u doba koronavirusa. Nakon kratkog uzleta za Uskrs, situacija se dodatno pogoršala ljeti. U lipnju je promet bio realno niži za 5,9 posto nego u istom mjesecu prošle godine, a kada se u to uključi i faktor rasta cijena, onda je promet bio 3,4 posto niži nego prije godinu dana.