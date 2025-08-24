Ovo je odgovor na pitanje zašto Nijemci i u Hrvatskoj manje troše: Nein, danke…

Njemački ugostitelji ostvaruju sve manji promet – i istovremeno gubi mušterije. Prihodi su, kada se uzme u obzir faktore poput inflacije, pali za dodatnih 3,7 posto u prvoj polovici godine u usporedbi s ionako slabim razdobljem prethodne godine, objavio je Savezni statistički ured, a prenosi DW. Samo značajna povećanja cijena pomogla su ugostiteljima i hotelijerima da održe razinu prihoda koja im osigurava egzistenciju. Nominalno – odnosno bez uzimanja inflacije u obzir – prihodi su bili samo 0,1 posto niži nego godinu ranije.
S realnim padom od 4,1 posto ugostiteljska branša je takvim razvojem pogođena više i od hotela i ostalih pružatelja smještaja, koji su se morali nositi s padom prometa od 2,6 posto. Prema navodima Njemačkog udruženja hotela i restorana (Dehoga), koga prenosi DW, mnogi su konzumenti postali štedljiviji. "Osjetljivost na cijene i suzdržanost potrošača primjetno se povećavaju", nedavno je rekao predsjednik Dehoge Guido Zöllick. "Mnogi gosti rjeđe jedu vani, biraju jeftinija jela i odriču se dodataka poput predjela ili drugog pića."
Povećani troškovi posebno opterećuju mnoga mala i srednje velika obiteljska poduzeća. "Situacija u branši je napeta, a izgledi za drugu polovicu godine nisu sjajni", rekao je Zöllick. Puna stopa PDV-a od 19 posto na konzumaciju hrane, koja je ponovno na snazi od početka 2024., vjerojatno je pridonijela tom padu. Udruženje Dehoga sada se nada novoj pomoći od politike. Prema najavama iz savezne vlade koju čine CDU/CSU i SPD, stopa PDV-a će se sljedeće godine ponovno smanjiti na razinu od 7 posto, koja je vrijedila i u doba koronavirusa. Nakon kratkog uzleta za Uskrs, situacija se dodatno pogoršala ljeti. U lipnju je promet bio realno niži za 5,9 posto nego u istom mjesecu prošle godine, a kada se u to uključi i faktor rasta cijena, onda je promet bio 3,4 posto niži nego prije godinu dana.
