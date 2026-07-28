Otkriven užas iza vrata pogrebnog poduzeća: Tijela skrivao mjesecima, obiteljima davao pepeo nepoznatih ljudi

Na sudu u engleskom gradu Hullu započelo je saslušanje u slučaju Roberta Busha (48), vlasnika pogrebnog poduzeća Legacy Independent Funeral Directors, koji je priznao ukupno 67 kaznenih djela. Sud će nakon saslušanja žrtava i njihovih obitelji donijeti odluku o visini kazne, prenosi Sky News. Slučaj je otkriven u ožujku prošle godine kada su djelatnici drugog pogrebnog poduzeća došli preuzeti tijelo iz Bushove tvrtke dok je on bio na odmoru u Sjedinjenim Američkim Državama. Umjesto uobičajenog postupka, zatekli su prizor koji ih je zaprepastio te su odmah obavijestili policiju.

Istražitelji su u hladnjači pronašli velik broj tijela, od kojih mnoga nisu bila prekrivena niti pravilno pohranjena. Dio pokojnika bio je u različitim fazama raspadanja, neka su tijela još imala bolničke identifikacijske narukvice, dok druga nisu bila ni označena. U prostorijama su pronađeni i zatvoreni lijes te tijelo ostavljeno na nosilima, piše Sky News. Daljnjom istragom utvrđeno je da Bush godinama nije ispunjavao obećanja koja je davao obiteljima pokojnika. Tijela je, prema navodima istrage, zadržavao mjesecima dulje nego što je bilo dopušteno, a nekim je obiteljima predao pepeo za koji su vjerovali da pripada njihovim najmilijima, premda oni nikada nisu bili kremirani.

Tijekom istrage Bush je priznao da je tijela zadržavao zbog ozbiljnih financijskih problema u poslovanju. Među 67 kaznenih djela koja je priznao nalazi se i 30 slučajeva nezakonitog sprječavanja pokopa. Na sudu su potom svjedočili članovi obitelji, opisujući kako su Bushovi postupci potpuno promijenili njihove živote. - Isprva se činio ljubaznim i suosjećajnim, ali danas vjerujem da je ono što je učinio čisto zlo - rekla je kći pokojne Shirley Wright, čije je tijelo pronađeno među desecima drugih u prostorijama pogrebnog poduzeća.

Christina George kroz suze je ispričala kako njezin brat Raymond Dagnall nikada nije kremiran, iako je obitelj primila urnu za koju su vjerovali da sadrži njegov pepeo. - Uništio je sve lijepe uspomene koje sam imala na svog brata - kazala je. Više članova obitelji govorilo je o narušenom mentalnom zdravlju, osjećaju izdaje i gubitku povjerenja. Neki su tek nakon policijske istrage saznali da su mjesecima, pa čak i godinama, u svojim domovima čuvali pepeo osoba koje nisu bile njihovi najmiliji.

Byron Lill rekao je kako još uvijek ne može prihvatiti činjenicu da je bio svega nekoliko metara od tijela svoje majke Muriel Winning, dok je vjerovao da iz pogrebnog poduzeća preuzima njezin pepeo.

Svoje svjedočanstvo dala je i Karen King, čiji je 94-godišnji otac Raymond također pronađen među tijelima. - Ne mogu shvatiti da netko može biti toliko okrutan - rekla je. Sud je pritom čuo kako njezin otac prije posljednjeg ispraćaja nije bio ni opran ni odjeven, unatoč obećanjima koja je obitelj dobila od pogrebnog poduzeća. Umjesto toga, ostao je u odjeći u kojoj je preminuo. - Robert Bush nas je prevario. Mjesecima je skrivao tijelo našeg djeda, a nama je s osmijehom predao pepeo potpunog neznanca - rekla je Rhea Burton, opisujući kako je cijela obitelj ostala slomljena nakon otkrića.

Pred sudom su svjedočila i dvojica pogrebnika koji su prvi otkrili nepravilnosti. Ispričali su da su odmah shvatili ozbiljnost situacije i bez odgode obavijestili policiju. Istaknuli su kako u pogrebnoj djelatnosti ne smije biti mjesta za ovakve propuste te pozvali na strožu regulaciju sektora kako se sličan slučaj više nikada ne bi ponovio. Prema pisanju Sky Newsa, izricanje presude Robertu Bushu očekuje se nakon završetka saslušanja svih oštećenih obitelji.