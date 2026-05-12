PRESTIŽNA TITULA

Jelena Jurišić proglašena Inženjerkom godine 2026.: 'Ovo priznanje pripada i svim finalisticama, inspirativnim, snažnim i uspješnim ženama'

Foto: Zlatko Prkačin
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
12.05.2026.
u 17:22

Na ovogodišnji izbor pristigle su prijave iz cijele Hrvatske iz različitih sektora gospodarstva – od energetike, digitalnih tehnologija i telekomunikacija do automobilske industrije, prehrambenog sektora i razvoja naprednih tehnoloških rješenja

Jelena Jurišić, direktorica za tehnologiju (CTO) kompanije Ericsson Nikola Tesla, proglašena je Inženjerkom godine 2026. na svečanosti u sklopu Njemačko-hrvatskog gospodarskog foruma u Zagrebu. Diplomirana inženjerka elektrotehnike i računarstva proglašena je Inženjerkom godine 2026. među deset kandidatkinja čija priče najbolje nadahnjuju mlade djevojke na odabir karijere u STEM-u.

Deset finalistica, jedna "predsjednica generacije"

Četiri žirija koja sudjeluju u izboru, među deset finalistica u Jeleni Jurišić prepoznali su "predsjednicu generacije" te je njezina profesionalna i osobna priča procijenjena kao najbolji primjer mladima da se odupru stereotipima, otkriju svoje talente i pronađu karijerni put u STEM području i inženjerstvu.

"Ovo priznanje je potvrda mog dosadašnjeg rada, ali i podsjetnik na putovanje koje je započelo još u djetinjstvu, kada sam kao mala djevojčica rastavljala igračke jer me više od same igre zanimalo kako stvari funkcioniraju. Ta znatiželja i ljubav prema tehnologiji prate me i danas. No, ovo priznanje nije samo moje. Ono pripada i svim finalisticama, inspirativnim, snažnim i uspješnim ženama koje sam imala priliku upoznati tijekom izbora za Inženjerku godine. Priča svake od nas je jedinstvena, a zajedničko nam je što smo uspjeh izgradile zahvaljujući hrabrosti, upornosti i brojnim odricanjima. Karijera u STEM-u nije pitanje spola, dobi ili očekivanja okoline, već znatiželje, predanosti i odvažnosti da slijedimo svoje snove i stvaramo bolju budućnost. A svakoj djevojčici koja se pita treba li odabrati inženjerstvo kao svoj poziv poručujem - da, svakako. Jer tvoja znatiželja vrijedi i tvoj glas je važan", rekla je Jelena Jurišić, Inženjerka godine 2026.

Inženjerstvo kao poticaj za napredak

Na ovogodišnji izbor pristigle su prijave iz cijele Hrvatske iz različitih sektora gospodarstva – od energetike, digitalnih tehnologija i telekomunikacija do automobilske industrije, prehrambenog sektora i razvoja naprednih tehnoloških rješenja. U fokusu izboru nisu samo profesionalna postignuća, već i potencijal za uzor te doprinos tehnologiji, inovacijama i društvu. Misao vodilja izbora nije natjecanje već poticaj mladim generacijama da za buduću karijeru biraju inženjerske profesije kako bismo doprinijeli razvoju hrvatskog društva i gospodarstva.

Foto: Zlatko Prkačin

Uz Jelenu Jurišić ovogodišnje finalistice su:
Maja Bračić, AI/ML inženjerka, Hrvatski Telekom
Ivana Čuljak Arnautović, ovlaštena inženjerka geodezije, SupraNet
Petra Golubić, voditeljica odjela u proizvodnji u kompaniji Podravka
Tajana Hrbud, voditeljica validacije i verifikacije vozila, Verne
Vlatka Kos Grabar Robina, starija istraživačica u Odjelu za energetsko i klimatsko planiranje Energetskog instituta Hrvoje Požar
Ana Krmpotić, softverska inženjerka, dSpace
Leila Luttenberger Marić, voditeljica odjela istraživanja, KONČAR Digital
Sanja Svilković, voditeljica odjela za poslovnu izvrsnost, Dalekovod
Marija Todorić, podatkovna znanstvenica, Mireo

Timo Pleyer, direktor Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (AHK): "Svjesni smo koliko je danas važno učiniti društvo i gospodarstvo inovativnijim i otpornijim. Ključni faktor u postizanju toga su ljudi. Preko 250 prijava inženjerki u protekle četiri godine iz svih branši gospodarstva pokazuju kolika je ženska snaga u tvrtkama diljem Hrvatske, općenito u ovom društvu, ali i koliki potencijal. Ovom inicijativom želimo dodatno osnažiti, potaknuti interes mladih za inženjerstvo i istaknuti uzore čije znanje, stručnost i predanost doprinose razvoju gospodarstva."

Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemensa Hrvatska i direktorica Siemensa Slovenija te inicijatorica izbora: "Odluke koje donosimo danas uvelike će odrediti budući svijet, unatoč tome što nitko sa sigurnošću ne zna kako će on zapravo izgledati. Kako bismo bili spremni nositi se s različitim scenarijima, nije samo nužno ulagati u tehnologiju, nego i u ljude koji će ju oblikovati, koristiti i primjenjivati, koji će nositi promjenu. Projekt Inženjerke godine pokazuje da STEM pripada svima i ohrabruje djevojčice da slijede svoju inženjersku iskru i znatiželju te pronađu svoje mjesto u visokotehnološkoj budućnosti. Ovogodišnja pobjednica utjelovljuje vrijednosti koje želimo poticati kroz ovaj projekt – izvrsnost, hrabrost i spremnost na stvaranje pozitivnih promjena. Zajedno s ostalim finalisticama, ona je inspiracija djevojčicama, i svojim će iskrama rasplamsati novu strast prema inženjerstvu."

Inicijativu "Inženjerka godine" organizira Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora uz inicijatora Siemens Hrvatska i suorganizatora Mediade, te uz potporu vodećih tvrtki u Hrvatskoj: Henkel, KONČAR, Hrvatski telekom, Scheer Adriatic, AD Plastik, Ericsson Nikola Tesla, NEXE, INA, Hansen Beck i Coca-Cola HBC Hrvatska; kao i stratešku potporu zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva.
