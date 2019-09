'Srbi su pogodili kamion s eksplozivom. Udarni val me odbacio, osjetio sam veliku toplinu'

Zbog potrebe hitnog djelovanja neprijateljskih snaga, deblokade velikih skladišta i velikog broja ratnih brodova iz remintnog brodogradilišta koje će preuzeti HV, u rujnu 1991. godine je pokrenut neprijateljski proboj u pravcu Šibenskog mosta.

Za tu svrhu je prikupljena velika oklopna i topnička potpora, no uz nedovoljan broj pješačkih snaga i otvorene bokove naspram utvrđenih položaja hrvatskih snaga u Stankovcima i Skradinu. Neprijateljska napadna kolona je, iskoristivši nebranjeni međuprostor, bez otpora krenula i došla do samog platoa pred Šibenskim mostom i tamošnjeg motela, gdje su ga dočekale iznenađene, malobrojne, netom poslane i slabo naoružane hrvatske snage.

Tijekom borbenih djelovanja, jedan od tri neprijateljska tenka koji su se probili, je oštećen, no drugi je pogodio kamion sa eksplozivom namjenjenim rušenju mosta. Došlo je do silovite eksplozije, a neprijateljske snage odustaju od njegovog prelaska. Dolazi do preusmjeravanja neprijateljskih snaga u pravcu Vodica, gdje nailazi na otpor.

Svjestan da je u okruženju, kolona koja je krenula prema Vodicama se zaustavlja pred Vodicama, misleći da joj dolazi delegacija koja će pregovarati o uvjetima predaje, dok je hrvatska strana došla sa informacijom o predaji neprijatelja. Kako je zaustavljen i na bočnim prilazima Vodicama, svjestan svoje situacije, neprijatelj se povlači u pravcu mosta. U međuvremenu, hrvatske snage preuzimaju obalnu bitnicu Žirje, čime, uz postojeću artiljerijsku potporu, hrvatske snage preuzimaju inicijativu.

