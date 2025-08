Sramota je da u mimohod nisu bile uključene povijesne konjaničke postrojbe

Prošao je još jedan vojni mimohod u Zagrebu i za koji treba naglasiti da nikome nije bio upućena prijetnja. Upravo suprotno, mimohod je bio samo slavljenje nacionalne pobjede i ništa više, na što svaka nacija ima pravo, kako Britanci, Francuzi, Amerikanci... – tako i Hrvati. Kao što su mnogi komentirali i prije i poslije, mimohod je bio iskaz nacionalnog ponosa zbog povijesnog postignuća jedne generacije koja je zajedništvom i srcem u nametnutom ratu obranila demokraciju i ostvarila slobodu i neovisnost svoje zemlje. Na mimohodu je pokazano novo oružje i oruđe Oružanih snaga, tehnološki napredak vojske, ali svi će se složiti da su najveće zadovoljstvo i ponos bili u tome što se moglo vidjeti da su i mladi naraštaji, zatreba li to, jednako spremni boriti se za obranu istih vrijednosti te biti jamac zaštite i sigurnosti vlastite domovine. I još nešto, mimohod je dao do znanja da kao nacija ulažemo napore da mladi naraštaji, poput branitelja devedesetih, to ne moraju činiti slabo naoružani ili goloruki!