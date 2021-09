Sporno zapošljavanje na sudu u Bjelovaru: Žalio se jer je posao dobila kći sutkinje

Završio je Pravni fakultet s ocjenom izvrstan. Odradio je vježbenički staž, a za odrađivanje staža za jednu godinu je dobio ocjenu odličan, a za drugu izvanredan. Položio je pravosudni ispit. Sudjelovao u radionicama u okviru programa EU PHARE.

Dobio je preporuke s prijašnjih radnih mjesta, kao i preporuke trojice profesora pravnih znanosti, među kojima i onu Ive Josipovića, bivšeg predsjednika države i profesora prava.

Žalio se i drugi kandidat

Upisao je i poslijediplomski specijalistički studij kaznenopravnih znanosti. Invalid je s 5–10% zdravog vida. S obzirom na sve navedeno javio se na natječaj za sudskog savjetnika na Županijskom sudu u Bjelovaru. Bio je jedan od četiri kandidata i na pisanom testu od 10 pitanja točno je riješio 9, baš kao još dvoje kandidata.

Četvrti kandidat točno je riješio svih 10 pitanja. No na koncu, to nije bilo važno jer je iz usmenog dijela testa, odnosno intervjua, najviše bodova dobila kandidatkinja koja je pravosudni ispit položila u listopadu lani, taman na vrijeme da se javi na natječaj raspisan u veljači. Ona nema preporuke, radi u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ali ima mamu koja kao sutkinja istrage radi na sudu na koji se prijavila za posao.

Tako ukratko glasi priča Ivana Gorana W., koji je uložio žalbu na rješenje o primanju spomenute kandidatkinje, smatrajući da proces izbora sudskog savjetnika na Županijskom sudu u Bjelovaru nije proveden po zakonu, jer je u tročlanoj komisiji bila osoba koja nema zadovoljavajuću stručnu spremu. I nije bio jedini.

Žalio se i B. Č., koji je na pismenom testu jedini od kandidata imao maksimalan broj bodova, no to nije bilo dovoljno da bude primljen. Žalba je urodila plodom, pa je rješenje o prijmu u državnu službu poništeno iz formalnih razloga. Četvero kandidata pred komisiju će ponovno izaći sljedeći tjedan, a kako će cijela stvar završiti, tek će se vidjeti.

Ivan Goran W. sumnja da je cijeli natječaj napravljen tako da u službu bude primljena kandidatkinja čija je majka sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru.

– Iz bodova na intervjuu može se zaključiti da je sve napravljeno tako da upravo ta kolegica prođe, jer ona je na razgovoru dobila 10 bodova, ja devet, a kolega koji je dobio maksimalan broj bodova na pisanom testu na razgovoru je dobio osam. Usto, u obrazloženju zašto je kolegica primljena stoji da zadovoljava sve formalne uvjete jer je magistra prava s položenim pravosudnim ispitom. Uopće se ne obrazlaže zašto baš ona zadovoljava uvjete, a komisija moje prethodno radno iskustvo, ocjene, preporuke, a na koncu ni invaliditet nije valorizirala pri donošenju odluke. I naravno da je malo nelogično da posao dobije baš osoba čija majka radi na sudu – pojašnjava Ivan Goran W. što mu je bilo sporno tijekom spomenutog natječaja.

Njegove sumnje da je odluci o tome tko će biti primljen kumovao nepotizam negira sutkinja čija je kći dobila posao. Ona kaže da s izborom kandidata nije imala veze niti je na bilo koji način utjecala na to da joj kći bude izabrana. S njezinim stavom slaže se i Goran Milaković, predsjednik Županijskog suda u Bjelovaru, koji je potpisao rješenje o primanju kćeri svoje kolegice u državnu službu.

Prestanimo diskriminirati

– Komisija je provela postupak i na koncu je izabran najbolji kandidat. To što je kći sutkinje nema veze. Kolegica o svojoj kćeri nije sa mnom razgovarala, a to što je netko nečija kći ili sin ne znači da se ne može kandidirati za mjesto na našem sudu. Mislim da trebamo zbog toga prestati diskriminirati prijatelje i rodbinu. Na natječaju se bira najbolji kandidat u skladu s potrebama suda za to radno mjesto. Pri tome su važniji rezultati na testovima nego preporuke ili ranija iskustva. Uostalom, nitko od prijavljenih kandidata nema iskustava u kaznenom pravu. Iskustvo tek trebaju steći – zaključio je Milaković.

