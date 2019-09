Splitski vijećnik: 'Je li problem stati i pitati čovjeka treba li mu pomoć? Pozvati hitnu?'

Nakon što je vidio čovjeka kako leži na podu i pokušao mu pomoći, županijski vijećnik stranke Pametno Igor Skoko objavio je status u kojem se požalio na svoje sugrađane koji nisu pomogli čovjeku.

Skoko se zapitao što se događa s društvom i naveo kako je izašao baciti smeće i vidio čovjeka kako leži na podu. Nije mu uspio pomoći, no posudio je mobitel od gospođe koja je izašla iz trgovine i nazvao je Hitnu pomoć koja je brzo došla.

Požalio se kako je u tih deset minuta kako se to događalo prošlo 100 automobila, prošetalo se barem dvadesetak ljudi, no samo su dvije starije gospođe prišle da pitaju treba li pomoći. U statusu je naveo kako je Hrvatska društvo bez osjećaja za odgovornost, no da ne razumije kako ljudi mogu proći kraj nekoga tko leži i ne pomoći mu.

Status prenosimo u cijelosti

- Zaista ne kužim što se događa s ovim društvom... Izađem baciti smeće, a nasuprot Tommya leži čovjek, pokušam mu dati ruku da se ustane, ali nema šanse da stane na noge. Zreo da podleti pod auto ako bi se i uspio ustati. Posudim mobitel od jedne gospođe koja je taman izašla iz dućana, zovnem hitnu i 3 momka se stvore u roku od 3-4min, stave ga u kola i odvedu.

U roku od tih 10-ak minuta, prošlo je bar 100 auta (cijela kolona auta koja ide na pir), kraj čovjeka prošeta bar 20 ljudi i osim dvije starije gospođe nitko ni da stane pitati jel treba pomoći. Za 2 momka i curu od nekih 18-19, to je čak bila situacija i za malo podjebavati (nešto u stilu što si zalega diži se). Pa jeb*** je li problem stati pitati čovjeka treba li mu pomoć? Okrenuti broj hitne? Košta 10min vremena, a možeš nekome život spasiti... Znam da smo društvo od kur**, bez ikakvog osjećaja za odgovornost, ali zaista ne razumijem kako možeš proći kraj nekoga tko leži i nesuvislo priča bez da ti padne napamet da bi mogao pomoći...

Ne budite šupci, sutra će možda vama trebati pomoć., naveo je Skoko u statusu.