Splitski komunalci zasad ispisali više od 400 kazni za pijančevanje u jezgri: 'Čuvaju nas i policajci'

'Ljudi, pazite se, pravila su se promijenila' – poruka je svim turistima koja je dobila veliku pozornost na društvenim mrežama ovih dana, u jeku rasprava o ponašanju stranaca na jadranskog obali. Pisali smo već kako je na TikToku osvanuo video na kojoj strana turistkinja šaljivo govori kako je u Splitu dobila kaznu od 150 eura zbog ispijanja alkohola na javnom mjestu, što su brojni domaći komentatori široko pozdravili jer, pišu, bilo je i vrijeme, a nas je zanimalo koliko je takvih kazni dosad ispisano.

Podsjetimo, početkom godine u Splitu je stupila na snagu nova Odluka o komunalnom redu čime su povećane kazne za kršenje niza mjera – od ispijanja alkohola na javnoj površini pa do šetnje u kupaćem kostimu, i sve to unutar Zone A, odnosno unutar stare gradske jezgre. Da posla za komunalne redare i dalje ima, potvrdio nam je voditelj splitskog Odsjeka za komunalno redarstvo Josip Gabelica, te otkrio kako su komunalci u više od 400 navrata ispisali kazne koje se tiču alkohola.

- I to samo od 1. lipnja, ne od početka godine – kazao nam je pa dodao kako probleme po tom pitanju najviše rade upravo stranci.

- Glavnina kazni odlazi na strane državljane, konkretno na državljane Velike Britanije – ispričao nam je, a domaći su već dobro upoznati s pravilima pa druženje uz alkohol radije prebacuju na Matejušku koja je van jezgre.

Poneki i stvaraju probleme komunalnim redarima koji pokušavaju obavljati svoj posao, no u Splitu su i tome većinom uspjeli stati na kraj – uz svakog komunalca koji šeće po Splitu su i policijski službenici. Da njih nema, govori nam Gabelica, ispisivanje kazni bio bi puno veći problem. – Bilo je problema, ali sada postoje i znakovi upozorenja. Uz to, mi smo i u prisustvu policije pa ona odradi jedan čimbenik u svemu tome – kazao je Gabelica. Znakova doista i ima, i to na engleskom jeziku.

''Pripazite na domaća pravila. Kazne idu i do 300 eura!'', crveni se na natpisima koji su postavljeni na nizu lokacija unutar stare gradske jezgre, od Marmontove ulice pa sve do trajektne luke. Sve to skupa, govori nam Gabelica, utjecalo je na puno smireniju ovogodišnju sezonu za komunalne redare.

- Ultru nismo ni osjetili, većina posjetitelja se bazirala na Parku mladeži. Generalno su naši ljudi najzadovoljniji ove godine, problema je bilo, ali to je normalno – poručio je voditelj Odsjeka pa pohvalio komunalce i policiju: - Policijski službenici i komunalni redari stvarno rade koordinirano. Sve je na vrhunskom nivou.