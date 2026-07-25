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UZLET DESNIH POPULISTA

AfD nezaustavljivo maršira: Popušta 'vatrozid' koji su podignuli vladajući

Autor
Ivica Beti
25.07.2026.
u 20:28
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Svatko tko još govori o 'zaštitnim zidovima' nije prepoznao znakove vremena. Moramo razgovarati sa svima koji žele razgovarati, rekao je premijer Saske Michael Kretschmer (CDU) i izazvao oštre reakcije, posebno u svojoj stranci

Popušta "vatrozid" koji su CDU i SPD podignuli kako bi zaustavili AfD. Krajnje desna stranka je, prema posljednjim anketama, vodeća i u glavnom gradu Berlinu, a kad se opipa nacionalno bilo, njezina se potpora kreće oko 30 posto te je na putu da pridobije povjerenje trećine njemačkih birača.

- Svatko tko još govori o "zaštitnim  vatozidovima" nije prepoznao znakove vremena. Moramo razgovarati sa svima koji žele razgovarati – rekao je saksonski premijer Michael Kretschmer (CDU) listu Handelsblatt i izazvao oštre reakcije, posebno u svojoj stranci. Kad govori o zaštitnom zidu, misli na odluku vladajućih stranaka da ne surađuju s AfD-om. Odmah nakon te Kretschmerove izjave reagirao je Steffen Bilger, parlamentarni tajnik CDU/CSU u Bundestagu, koji je naglasio jasno razgraničenje koalicije CDU/CSU od AfD-a.

Ključne riječi
kancelar Merz Njemačka populisti AfD

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
20:48 25.07.2026.

Lažne bolesne woke ideologije i licemjerni ljevičari koji drže večinu medija ne mogu više mazati oči ljudima.

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