Popušta "vatrozid" koji su CDU i SPD podignuli kako bi zaustavili AfD. Krajnje desna stranka je, prema posljednjim anketama, vodeća i u glavnom gradu Berlinu, a kad se opipa nacionalno bilo, njezina se potpora kreće oko 30 posto te je na putu da pridobije povjerenje trećine njemačkih birača.
- Svatko tko još govori o "zaštitnim vatozidovima" nije prepoznao znakove vremena. Moramo razgovarati sa svima koji žele razgovarati – rekao je saksonski premijer Michael Kretschmer (CDU) listu Handelsblatt i izazvao oštre reakcije, posebno u svojoj stranci. Kad govori o zaštitnom zidu, misli na odluku vladajućih stranaka da ne surađuju s AfD-om. Odmah nakon te Kretschmerove izjave reagirao je Steffen Bilger, parlamentarni tajnik CDU/CSU u Bundestagu, koji je naglasio jasno razgraničenje koalicije CDU/CSU od AfD-a.
AfD nezaustavljivo maršira: Popušta 'vatrozid' koji su podignuli vladajući
Svatko tko još govori o 'zaštitnim zidovima' nije prepoznao znakove vremena. Moramo razgovarati sa svima koji žele razgovarati, rekao je premijer Saske Michael Kretschmer (CDU) i izazvao oštre reakcije, posebno u svojoj stranci
Komentara 1
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Lažne bolesne woke ideologije i licemjerni ljevičari koji drže večinu medija ne mogu više mazati oči ljudima.