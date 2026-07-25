AfD nezaustavljivo maršira: Popušta 'vatrozid' koji su podignuli vladajući

Popušta "vatrozid" koji su CDU i SPD podignuli kako bi zaustavili AfD. Krajnje desna stranka je, prema posljednjim anketama, vodeća i u glavnom gradu Berlinu, a kad se opipa nacionalno bilo, njezina se potpora kreće oko 30 posto te je na putu da pridobije povjerenje trećine njemačkih birača.



- Svatko tko još govori o "zaštitnim vatozidovima" nije prepoznao znakove vremena. Moramo razgovarati sa svima koji žele razgovarati – rekao je saksonski premijer Michael Kretschmer (CDU) listu Handelsblatt i izazvao oštre reakcije, posebno u svojoj stranci. Kad govori o zaštitnom zidu, misli na odluku vladajućih stranaka da ne surađuju s AfD-om. Odmah nakon te Kretschmerove izjave reagirao je Steffen Bilger, parlamentarni tajnik CDU/CSU u Bundestagu, koji je naglasio jasno razgraničenje koalicije CDU/CSU od AfD-a.