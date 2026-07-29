Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
od 21 do 6 sati

Split i službeno zabranio prodaju alkohola noću: Kazne i do 40.000 eura

Split: Gužva na splitskoj rivi
Foto: Zvonimir Barisin
1/4
VL
Autor
Lucija Vujnović/Hina
29.07.2026.
u 18:39
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Provedbu odluke nadzirat će Državni inspektorat, a za njezino kršenje prema Zakonu o trgovini predviđene su novčane kazne od 5.000 do 39.810 eura za pravne osobe, uz kazne za odgovorne osobe, obrtnike i fizičke osobe.

Splitsko Gradsko vijeće u srijedu je sa 16 glasova za i devet suzdržanih prihvatilo odluku kojom se do 15. rujna zabranjuje prodaja alkoholnih pića od 21 do 6 sati u trgovinama i drugim prodajnim objektima radi zaštite javnog reda i mira. Odluka se odnosi na trgovine, supermarkete, kioske, benzinske postaje, tržnice, štandove, prodajne automate i druga prodajna mjesta, dok se ne primjenjuje na ugostiteljske objekte poput kafića, restorana i noćnih klubova. 

Iz Grada Splita poručili su da se mjera uvodi radi smanjenja narušavanja javnog reda i mira, buke, neprimjerenog ponašanja i onečišćenja javnih površina tijekom turističke sezone te zaštite povijesne jezgre i Dioklecijanove palače. Rasprava se najvećim dijelom vodila o tome hoće li zabrana postići željeni učinak te treba li se odnositi na cijelo gradsko područje ili samo na pojedine zone.

Nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević ocijenio je prijedlog "lošom kopijom" ranijih inicijativa te se zauzeo za zoniranje i reguliranje rada noćnih klubova. "Nemojmo ići u takvu zabranu. Omogućite zoniranje, a u paketu donesite mjere za noćne klubove i trgovine. To je štetno", rekao je Ivošević. Smatra da se problemi u središtu grada ne mogu riješiti bez reguliranja rada noćnih klubova te iznio kritike na račun postupanja policije tijekom noći u užem središtu Splita. "Naša policija radi u klubovima. Kada treba izmjestiti neki klub u Marmontovoj, tada ih nema nigdje jer ondje rade na crno kao zaštitari u nekim klubovima", ustvrdio je. 

Vijećnik Direkta Jakov Prkić ocijenio je da prijedlog neće donijeti značajnije učinke. "Nema štete, ali nema ni gotovo nikakve koristi. Onaj tko želi nabaviti alkohol u Solinu, nabavit će ga tamo", rekao je. Nezavisni vijećnik Damir Barbir također se založio za zoniranje, ocijenivši da odluka "ima pozitivnih elemenata, ali nije trajno ni potpuno rješenje", dok je vijećnik Domovinskog pokreta Aris Zlodre podržao prijedlog, istaknuvši da ide u dobrom smjeru jer prodaja alkohola treba biti vezana uz ugostiteljske objekte.

Vijećnik HSLS-a Hrvoje Bašić rekao je da mjera sama neće riješiti problem, ali da je treba podržati zbog zaštite kvalitete života građana, upozorivši i na probleme koje stvaraju organizirane pub crawl ture. Nezavisni vijećnik Davor Matijević podržao je odluku, iako je rekao da "nije najsretniji" te ocijenio da bi trebalo nastaviti s mjerama kojima bi se iz središta grada izmjestili sadržaji povezani s party turizmom.

Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da će Grad pratiti učinke odluke te po potrebi predlagati njezine izmjene. "To je bila politička rasprava jer je ovo politička odluka. Moramo pratiti mjere koje smo donijeli i, ako bude potrebno nešto mijenjati, to ćemo učiniti", rekao je Šuta.

Znak zabrane prodaje alkohola osobama mla?ima od 18 godina
25.05.2015., Sibenik - Znak zabrane prodaje alkohola osobama mladjim od 18 godina. "nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Provedbu odluke nadzirat će Državni inspektorat, a za njezino kršenje prema Zakonu o trgovini predviđene su novčane kazne od 5.000 do 39.810 eura za pravne osobe, uz kazne za odgovorne osobe, obrtnike i fizičke osobe. Nakon što je Makarska u srpnju postala prvi grad u Hrvatskoj koji je ograničio noćnu prodaju alkohola u trgovinama, Split je prihvaćanjem te odluke postao drugi grad s takvom mjerom.

FOTO Kuća unutar kuće stoji na Braču desetljećima: Tri brata htjela oteti dom seljaku Marku pa izgubila život u brodolomu
Split: Gužva na splitskoj rivi
1/9
Ključne riječi
Bojan Ivošević prodaja alkohola alkohol Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!