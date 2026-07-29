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HUMANITARNA POMOĆ

Drugi hrvatski Canadair poletio prema Francuskoj: Vatrena stihija i dalje ne jenjava

Zemunik: 20. obljetnica akrobatske grupe “Krila Oluje”
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
29.07.2026.
u 15:44
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Vlada RH, zbog zahtjeva Francuske za nastavkom pomoći i potrebe za rotacijom posada, donijela je odluku kojom se odobrava korištenje jednog zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) izvijestilo je kako je u srijedu u Francusku upućen drugi protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva radi nastavka pružanja pomoći u gašenju velikih požara koji posljednjih dana pogađaju tu zemlju. Kako navode iz MORH-a, riječ je o rotaciji zrakoplova i posada, odnosno nastavku angažmana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u pružanju humanitarne pomoći Francuskoj Republici u okviru Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.

Drugi protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske poletio je danas, 29. srpnja 2026., u 13.25 sati iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku. Kako ističu iz MORH-a, angažman je nastavljen na temelju zahtjeva Francuske Republike za produljenje humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Francusku na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske.

Vlada RH, zbog zahtjeva Francuske za nastavkom pomoći i potrebe za rotacijom posada, donijela je odluku kojom se odobrava korištenje jednog zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Iz MORH-a podsjećaju kako Zakon o obrani propisuje da Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći državnu granicu radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.

Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došen, poručio je kako je novi angažman hrvatskih posada još jedna potvrda njihove spremnosti za pomoć saveznicima. 'Sudjelovanje naših pilota, tehničara i aviona Canadair CL-415 u borbi protiv požara u Francuskoj još je jedna potvrda spremnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Republike Hrvatske da pruži pomoć saveznicima u kriznim situacijama i prirodnim katastrofama. Vjerujem u uspješno izvršavanje zadaća naših posada i želim im siguran let te sretan povratak u Hrvatsku', izjavio je pukovnik Došen.
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Ključne riječi
MORH Ivan Anušić Canadair CL-415 Francuska požar

Komentara 1

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PR
prajdali100
16:01 29.07.2026.

Je li to odobrio vrhovni zapovjednik?Ako budu dva gasila po Francuskoj biće frke.Nema s njim " labavo".

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