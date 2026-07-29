Globalno gospodarstvo nastavlja rasti unatoč geopolitičkim napetostima, višim cijenama energenata i trgovinskim napetostima. Pokazali su to i najnoviji Globalni gospodarski izgledi (Global Economic Outlook), koje je Acredia Grupa pripremila u suradnji s Allianz Tradeom. Prema prognozama, svjetsko gospodarstvo u 2026. porast će za 2,5%, dok se u 2027. očekuje ubrzanje rasta na 2,9%. Najveći doprinos tom rastu, tvrdi se, daju ulaganja u umjetnu inteligenciju (AI), koja trenutačno ublažavaju negativne posljedice energetske krize i trgovinskih sukoba. Iako globalno gospodarstvo pokazuje otpornost, uvjeti poslovanja za tvrtke i dalje ostaju izazovni. Viši troškovi financiranja, rast cijena sirovina i sve izraženija geopolitička neizvjesnost nastavljaju stvarati pritisak na profitabilnost, investicije i dugoročno poslovno planiranje.