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OSTAO IZNENAĐEN

U trgovini mu nisu htjeli prodati alkohol nakon 21 sat: 'Prvi glas da je i u Zagrebu tako'

To?enje svijetlog i tamnog piva
Zarko Basic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Ana Vrbanek
27.07.2026.
u 20:00
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Podsjetimo, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u svibnju je najavio zabranu prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro. Zabranom noćne prodaje alkohola Split želi stati na kraj opijanju turista po ulicama, buci u kasnim satima i remećenja noćnog mira.

Nije mogao kupiti alkohol u trgovini jer je prošlo 21 sat, iako dućan radi do 22 sata, požalio se jedan Zagrepčanin na društvenoj mreži Reddit. Prvi mu je to glas pa se zapitao je li to novost. "Jučer mi nisu htjeli prodati pivo jer je prošlo 21 (rade do 22). Veli cura na blagajni da je od ovog tjedna zabranjeno nakon 21 sat. Kao radi onoga u Splitu. Prvi glas da je u Zagrebu tako. Ili je to njihov šef samo odredio?", napisao je u objavi.

Sličnu situaciju doživio je još jedan Zagrepčanin. "Ista stvar mi se dogodila, iako je od toga prošlo već nešto vremena. Došao sam u dućan kod Sheratona, rekli su da mi ne smiju prodati cugu jer je prošlo 21 sat. Začudio sam se i otišao na benzinsku gdje su mi normalno prodali", ispričao je. Neki su u komentarima istaknuli kako podržavaju moguću zabranu. Jedan korisnik kazao je kako misli da bi ono moglo smanjiti pojedine probleme. 

"Koliko sam ja upućen, Split i Makarska žele donijeti odluku da nema prodaje alkohola od 21 sat do sedam sati ujutro. Meni je to skroz ok, rješava se “problem” pijane ekipe po parkovima, birtije imaju više prometa i praktički manja je vjerojatnost za nestašluk. Poljska ima taj zakon već godinama, a Švedska isto", napisao je jedan korisnik. Jedan od komentatora mišljenja je kako zabrana ne bi nužno smanjila konzumaciju alkohola. "Ljudi će si do 21 sati kupiti više, nisu toliko bedasti. Zapravo, možda će se piti još više jer će, za svaki slučaj, ljudi kupiti više alkohola, a poslije popiti da se ne baci", istaknuo je korisnik. Na kraju rasprave jedan je korisnik zaključio: "Poanta priče je: tko rano rani...", našalio se.

Podsjetimo, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u svibnju je najavio zabranu prodaje alkohola od 21 sat do 6 sati ujutro. Zabranom noćne prodaje alkohola Split želi stati na kraj opijanju turista po ulicamabuci u kasnim satima i remećenja noćnog mira pijanim izgredima u centru grada. Šuta je poručio kako Split više ne može ignorirati posljedice nekontrolirane konzumacije alkohola, osobito tijekom turističke sezone, kada gradske ulice u noćnim satima često postaju pozornica neprimjerenog ponašanja. 

Grad Zagreb još razmatra mogućnost ograničavanja noćne prodaje alkohola, odnosno zabrane prodaje alkohola od 21 sat do šest ujutro, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na jednoj od konferencija za medije u svibnju. – Sjest ćemo s kolacijskim partnerima i vidjeti hoćemo li iskoristiti tu mogućnost, za sada nismo o tome razgovarali – rekao je tada Tomašević.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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To?enje svijetlog i tamnog piva
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Ključne riječi
Split reddit Zagreb

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