Pokušao ubiti posinka pa kazao: Kriv sam. Grozno je to što sam učinio. Za to su krivi rat i alkohol

- Kriv sam za sve za što me se tereti. Cijeli sam život živio pošteno i nisam činio kaznena djela. Znam da sam počinio grozno djelo i jako mi je žao. Svog posinka nikada nisam mrzio, a jednom sam mu i život spasio. Bio sam dvije i pol godine na ratištu u Ukrajini, za to sam dobio i odlikovanja. To što sam iskusio u ratu, ostavilo je traga na meni. Kada sam se vratio s ratišta, nisam mogao spavati, budio sam se, mislio sam da mi netko nešto želi napraviti. Tri mjeseca nakon povratka s ratišta i nakon što je raketiran grad u kojem smo živjeli, odlučili smo otići u Hrvatsku. Kada smo stigli, odmah sam se zaposlio kao građevinski radnik, dok se supruga zaposlila u restoranu. Radila je s dvojicom muškaraca i a ja sam postao ljubomoran. Tog groznog dana, smo se posvađali i ona je otišla s djecom. Ja sam poslije posla odlučio otići do njih, otišao sam do benzinske, kupio sam pivo, a kada sam došao do stana u kojem su bili, nisu me htjeli pustiti. Govorili su da će zvati policiju. Pomislio sam da je u stanu možda i njezin kolega s posla. Bio sam otišao i vratio se oko 22 ili 23 sata, a kada me nisu pustili, provalio sam. Vidio sam posinka koji me je počeo tjerati van iz stana i onda smo se potukli i ja sam pobijedio. Pitao sam ga gdje mu je mama, a on mi nije htio odgovoriti, pa smo se počeli svađati, pale su neke teške i ružne riječi i ja sam negdje u kuhinji uzeo nož, no ne sjećam se kako sam ga udario nožem. Drugu sam djecu pitao gdje im je mama, nisam im prijetio niti im učinio nešto nažao. Izašao sam iz stana i tamo me čekala policija kojoj sam se predao. Znam da sam učinio nešto grozno, no to je posljedica rata i alkohola. Molim da mi date mogućnost da se iskupim za svoje ponašanje, molim i da me ako je moguće deportirate u Ukrajinu da se iskupim za svoju čast, borim za svoju zemlju i da mogu zarađivati za svoju djecu - kazao je u svojoj obrani O.K. (35),Ukrajinac koji ima privremeni boravak u Hrvatskoj.

Nedavno je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora zbog teškog pokušaja ubojstva posinka te četiri povrede djetetovih prava koje je počinio lni u listopadu. Izrečena mu je i mjera zaštitnog nadzora u trajanju od dvije godine, koja počinje teći nakon izdržavanja kazne, a izrečena mu je i obvezatna mjera psihosocijalnog tretmana kako bi se otklonili uzroci nasilničkog ponašanja.

Sud, koji je sa suđenja zbog zaštite žrtva isključio javnost, olakotnim mu je cijenio priznanje djela i kajanje, činjenicu da je obiteljski čovjek te otac četvero djece od kojih je troje maloljetno, da je ranije neosuđivan, da je bio smanjeno ubrojiv, te da mu je dijagnosticiran teški oblik PTSP-a nakon povratka s ratišta. Olakotnim mu je cijenjeno i sudjelovanje u obrambenom ratu u Ukrajini i činjenica da je dva puta odlikovan. Otegotnim mu je cijenjeno što je posinka teško ozlijedio nakon što ga je ubo nožem te što je mogućih posljedica bio svjestan, a otegotno mu je bilo i to što je nožem mahao pred četvero djece, što je provalio u stan i prethodno istukao posinka.