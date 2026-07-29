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POD UPRAVOM AMERIČKE TVRTKE

Opasan incident: Dron pogodio plutajuće skladište ukapljenog prirodnog plina u egipatskoj luci

Foto: Screenshot/X
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Autor
Hassan Haidar Diab
29.07.2026.
u 19:05
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Prema dostupnim informacijama, meta napada bilo je plutajuće skladište u vlasništvu i pod upravom američke tvrtke koje se nalazi u Damietti

Najmanje jedan dron pogodio je plutajuće skladište ukapljenog prirodnog plina (LNG) u egipatskoj luci Damietta, objavila je tvrtka Ambri Maritime Security. Prema dostupnim informacijama, meta napada bilo je plutajuće skladište u vlasništvu i pod upravom američke tvrtke koje se nalazi u Damietti.

Zasada nema službenih informacija o razmjerima štete, mogućim žrtvama, ni o tome tko stoji iza napada. Incident dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosti energetske infrastrukture u regiji.

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Ključne riječi
LNG napad dronom luka Damietta

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