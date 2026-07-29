Opasan incident: Dron pogodio plutajuće skladište ukapljenog prirodnog plina u egipatskoj luci

Najmanje jedan dron pogodio je plutajuće skladište ukapljenog prirodnog plina (LNG) u egipatskoj luci Damietta, objavila je tvrtka Ambri Maritime Security. Prema dostupnim informacijama, meta napada bilo je plutajuće skladište u vlasništvu i pod upravom američke tvrtke koje se nalazi u Damietti.

🚨🇪🇬An explosion has hit Egypt's Damietta LNG terminal.

Vessels at the site have been relocated.

Another gas facility is now off the board in a market already short on spare capacity.



‼️Damietta is Egypt's LNG liquefaction terminal on the Mediterranean, while the Sidi Kerir move… https://t.co/dnuv1aiKNL pic.twitter.com/RfZDvMm1bz — Jack Prandelli (@jackprandelli) July 29, 2026

Zasada nema službenih informacija o razmjerima štete, mogućim žrtvama, ni o tome tko stoji iza napada. Incident dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosti energetske infrastrukture u regiji.