Mlinar investira 12 milijuna eura u osječku tvornicu

Mlinar investira 12 milijuna eura u značajno povećanje proizvodnih kapaciteta svoje tvornice bureka u Osijeku. Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih ulaganja u proizvodne kapacitete kompanije posljednjih godina kojim ta najveća pekarska grupacija u Adria regiji, koja posluje u sastavu hrvatske investicijske grupacije Bosqar Invest, odgovara na kontinuirano snažan rast potražnje za burekom na tržištima na kojima posluje.

Projekt obuhvaća nabavu nove, potpuno automatizirane proizvodne linije za proizvodnju bureka, čiji će kapacitet biti jednak ukupnom kapacitetu postojeće četiri proizvodne linije zajedno. Kao vodeći proizvođač bureka u regiji, Mlinar ovom investicijom dodatno jača svoju proizvodnu platformu. Istodobno, očekuje se da će proširenje kapaciteta imati pozitivan učinak i na daljnje jačanje zaposlenosti u Osijeku, nastavljajući višegodišnji razvoj proizvodne lokacije. Od 2021./2022. godine Mlinar je u osječkoj tvornici otvorio više od 230 novih radnih mjesta. – Nova proizvodna linija omogućit će nam da udvostručimo kapacitete, dodatno unaprijedimo operativnu učinkovitost te osiguramo kvalitetnu i pouzdanu opskrbu svih tržišta na kojima poslujemo. Istodobno, riječ je o ulaganju koje potvrđuje našu dugoročnu predanost razvoju domaće proizvodnje i jačanju Mlinarovih proizvodnih kapaciteta u Hrvatskoj – izjavio je Mladen Veber, predsjednik Uprave Mlinara.

Sinergijom Mlinar Hrvatska, Mlinar Slovenija te Hleb i kifle koji posluju na tržištu Srbije, Mlinar grupa broji više od 327 prodajnih mjesta u Hrvatskoj, Sloveniji te Srbiji. Prisutni su i u BiH kroz 11 franšiznih dućana, kao i putem najvećih veleprodajnih lanaca. Iz pet proizvodnih pogona u Mlinaru je u prošloj godini ukupno prodano 216 milijuna komada proizvoda. Grupa Mlinar lani je ostvarila ukupan prihod od više od 197,2 milijuna eura, ostvaren prodajom putem vlastite prodajne mreže, veleprodaje i izvozom na više od 17 tržišta, a 96% svih korištenih sirovina, materijala i usluga, tvrdi se, nabavlja od domaćih dobavljača.