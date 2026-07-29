Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UGROŽAVANJE STABILNOSTI

Od danas čovječanstvo živi na ekološki dug

Korčula: Devastacija šume na području Natura 2000
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/5
Autor
Jolanda Rak Šajn
29.07.2026.
u 17:38
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Koristimo prirodne resurse 73% brže nego što ih ekosustavi mogu obnoviti, što odgovara potrošnji od 1,73 planeta Zemlje

Planet Zemlja danas ulazi u ekološki dug. To znači da je na današnji dan čovječanstvo potrošilo cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje Zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini. Nakon tog dana živimo na ekološki dug – trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Prema izračunima organizacije Global Footprint Network, koja je razvila metodologiju ekološkog otiska, čovječanstvo trenutačno koristi prirodne resurse 73% brže nego što ih ekosustavi mogu obnoviti, što odgovara potrošnji od 1,73 planeta Zemlje. To dugoročno ugrožava stabilnost ekosustava, proizvodnju hrane i kvalitetu života diljem svijeta.

Direktorica komunikacija u WWF-Adriji Petra Boić Petrač kaže kako Dan ekološkog duga ove godine pada šest dana kasnije nego lani. No to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, već prije svega ažuriranja podataka i metodologije izračuna. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga 2026. godina, unatoč kasnijem datumu, predstavlja najveću razinu ekološkog prekoračenja ikad zabilježenu, objašnjava ona.

Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi, što dodatno pojačava klimatsku krizu i ugrožava sigurnost hrane i resursa. Rješenja postoje – od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa. No za pomicanje Dana ekološkog duga na kasniji datum potrebne su hitne i sustavne promjene u načinu na koji proizvodimo, trošimo i upravljamo prirodnim bogatstvima. Primjerice, smanjenje emisija CO2 iz fosilnih goriva za 50% odgodilo bi ga za čak tri mjeseca. Predložena rješenja ne zagovara samo Footprintnetwork platforma. Iste transformacije nudi i WWF u Izvješću o stanju planeta, čije se najnovije izdanje očekuje u listopadu. – Ako pogledamo zemlje Balkana, otpočinjemo svoj kredit znatno prije globalnog ulaska u dug. Crna Gora je u dug zakoračila još 20. travnja, Hrvatska 25. travnja, BiH samo dan poslije, a Srbija 16. svibnja. To znači da naš način proizvodnje i potrošnje zahtijeva više resursa nego što priroda može obnoviti, čak i u regiji koja se često smatra umjerenijom kad je riječ o potrošnji – zaključili su iz WWF-a Adria.
FOTO Mateo i Izabel Kovačić u društvu Haalanda bili su u Italiji na vjenčanju godine
Korčula: Devastacija šume na području Natura 2000
1/16
Ključne riječi
planet zemlja ekološki dug ekosustav

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!