FOTO Općina Otok uz asistenciju policije čistila trasu puta, Ivan Jukić legao pred bager

Tri policijska kombija, dvadesetak policijskih službenika i komunalna redarka Općine Otok u srijedu ujutro stigli su na teren kako bi asistirali bageru koji je čistio nekoliko metara trase nerazvrstanog puta. Radovima se protivi obitelj Ivana Jukića koja tvrdi da put prolazi preko njihove djedovine. Uz njih su se okupili susjedi, prijatelji i drugi mještani koji ih podržavaju.

Kronologiju događaja objasnio je Ivanov sin Antonio Jukić. - Dobili smo rješenje komunalnog redarstva Općine Otok da će se probiti put preko našeg zemljišta. Na to smo podnijeli žalbu, ali nikada nismo dobili odgovor. Unatoč tome, radovi su započeli i uklonjen je naš zid – rekao je Antonio Jukić.

Tvrdi da se na mjestu današnje trase nalazila voderina, odnosno suhi potok širok oko metar do metar i dvadeset. - Nakon zatrpavanja vododerine dolazi do poplava, voda ulazi u kuće, narušava njihovu statiku i ugrožava sigurnost ljudi – kaže Antonio Jukić. Navodi i da su podnijeli kaznene prijave protiv više osoba zbog, kako tvrdi, sumnji u nezakonitosti vezane uz izradu elaborata i provedbu radova. - Ključni problem je što je elaborat izrađen na temelju očitovanja Općine Otok da je tu cesta postojala prije stupanja na snagu Zakona o cestama. Mi imamo ortofoto snimke iz 2011. godine i drugu dokumentaciju iz koje je vidljivo da na tom mjestu nije postojala cesta – tvrdi Antonio Jukić.

Riječ je o višegodišnjem sporu koji Ivan Jukić i njegova trojica braće, među kojima je i poznati hrvatski kardiolog Mladen Jukić, vode s Danijelom Jukićem, vlasnikom građevinske tvrtke Jukić-Dam, koji je na okolnim parcelama izgradio objekte i gradi još jedan. - To su vile s bazenima, a da bi se do njih došlo potreban je pristupni put. Na dijelu zemljišta koje je kupio zatrpao je stoljetnu voderinu nakon čega voda više nema gdje otjecati i slijeva se prema našim kućama, koje redovito poplavljuju. Općina je proglasila nerazvrstani put ondje gdje nikada nije bilo puta. Sada ga dolaze asfaltirati. Taj put ne vodi nigdje osim do Jukićevih kuća – tvrdi Ivan Jukić, pokazujući snimke plavljenja njihovih dvorišta.

On i njegova kći Petra prisjetili su se ranijeg događaja. - Bila je nedjelja, svi su ukućani bili u crkvi, samo sam ja ostala u kući jer sam mislila poslije ići na svetu misu u Sinj. Tada je došao s bagerom i pogurao naša parkirana auta preko ceste. Izašla sam vidjeti što se događa, a njegov sin krenuo je bagerom prema meni – govori Petra, a njezin otac Ivan potvrđuje. - Volio bih da ovo zabilježite i, ako možete, objavite u novinama. Sjećam se riječi svoje pokojne majke prije Domovinskog rata: "Dico moja, tribamo se svi skočiti – i stari i mladi, i muško i žensko – za obranu države." Sva četvorica braće smo skočila, brat je bio prvi liječnik 4. Gardijske brigade. Danas se pitam što bi rekla kada bi vidjela što nam se događa. Moja obitelj dala je puno za ovu državu. Nismo tražili stanove ni povlastice, nego smo dali sve što smo imali. Zato danas pitam – za kakvu smo se državu borili? – rekao je kroz suze.

Kada je bager započeo s radovima, Ivan Jukić legao je pred njega. Policajci su ga potom odnijeli do policijskog vozila, nakon čega je po njega došla ekipa Hitne medicinske pomoći. Obratio nam se i susjed Anđelko Jukić. - Ja sam ovdje rođen i cijeli život poznajem ovaj teren. Ovdje je oduvijek bila voderina. Kao djeca igrali smo se u tom jarku, gradili male brane i tu čuvali ovce i krave. Moj otac uvijek mi je govorio da je ovdje postojao dubok usjek kroz koji nitko nije mogao prolaziti ni zaprežnim kolima – rekao je.

Na teren je došao i općinski vijećnik Mario Laco. - Ovdje je sve jasno. Danijel Jukić financirao je HDZ-ovu kampanju, a načelnik mu sad vraća dug. Ovo je preko noći postalo javno dobro, a oduvijek je bila voderina. Sad se ovdje asfaltira, a zašto se do drugih kuća u Otoku ne asfaltira, nego samo do njegovih? – rekao je Laco. Nazvali smo načelnika Općine Otok Silvija Norca Kljaju. On odbacuje tvrdnje da je postupanje sporno. - Mi ne znamo da je tu stvar sudskog spora, imamo čiste papire – rekao je.

Na pitanje postoji li građevinska dozvola za radove, rekao je da je nemaju, ali i da nije potrebna. - Nije potrebna za nerazvrstanu cestu jer je tu nekada davno bio put. Postoji sudska presuda iz 2023. godine da je tu bio put, da se prolazilo, a to se vidi i na ortofoto snimkama – izjavio je Norac Kljajo.

Nakon što je bager uz policijsku asistenciju očistio trasu puta, policija se povukla prije asfaltiranja za koje njihova asistencija nije bila zatražena. Budući da se okupljeni nisu razilazili, angažirani radnici su odlučili napustiti teren. - Ja se sigurno neću tući s ljudima. Mi odlazimo – rekao je jedan od radnika. Pokušali smo čuti izjavu Danijela Jukića, ali ga nismo uspjeli dobiti. Naše stranice ostaju mu otvorene.