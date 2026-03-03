Požar u splitskom zatvoru namjerno podmetnut? Oglasilo se Ministarstvo pravosuđa

U ponedjeljak, 2. ožujka izbio je požar u jednoj zatvoreničkoj sobi na drugom katu Zatvora u Splitu. U trenutku izbijanja požara u prostoriji se nalazilo osam osoba lišenih slobode. Prema informacijama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, zatvorenici su glasnim upozorenjem alarmirali službenike pravosudne policije. Nakon što su otvorili vrata sobe, službenici su uočili vatru i veliku količinu dima. Zatvorenici su odmah evakuirani iz prostorije, a pravosudni policajci započeli su s gašenjem požara. Istodobno su o događaju obaviješteni vatrogasci, hitna medicinska pomoć i policija.

Zbog intoksikacije dimom liječničku pomoć u KBC-u Split zatražilo je ukupno 14 osoba. Među njima je šest službenika pravosudne policije, jedan medicinski tehničar djelatnik hitne medicinske pomoći te sedam osoba lišenih slobode. Tri osobe lišene slobode preventivno su hospitalizirane, dok su ostali nakon pružene pomoći otpušteni iz bolnice. Prema posljednjim informacijama, uskoro se očekuje i otpuštanje preostale trojice hospitaliziranih zatvorenika.

Preliminarne i za sada neslužbene informacije upućuju na to da je požar namjerno izazvan paljenjem madraca i deke od strane više osoba koje su boravile u sobi. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, a motiv zasad nije poznat. Povodom incidenta u Splitu su konferenciju za medije održali ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić te upravitelj Zatvora u Splitu Jerko Kosor.

Ravnatelj Penić zahvalio je službenicima pravosudne policije na brzoj i hrabroj reakciji, istaknuvši da su pravovremenom evakuacijom spriječene teže posljedice i moguće ozbiljnije ozljede. Naglasio je kako je riječ o izoliranom incidentu te da većina zatvorenika razumije ozbiljnost i opasnost takvog ponašanja. Dodao je kako pojedinačni slučajevi ne bi smjeli umanjiti napore koje kaznena tijela i Ministarstvo ulažu u unapređenje zatvorskog sustava.

Ministarstvo je istaknulo kako su u tijeku značajna ulaganja u proširenje kapaciteta kaznenih tijela. U Zatvoru u Varaždinu i Kaznionici u Lipovici-Popovači grade se standardizirani modularni aneksi za smještaj 300 osoba, koji bi trebali biti u funkciji tijekom ljeta ove godine. U srednjoročnom planu predviđena je izgradnja dodatnih modularnih kapaciteta u Centru za dijagnostiku u Zagrebu, Kaznionici i Zatvoru u Požegi te Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, kao i sveobuhvatna rekonstrukcija Zatvora u Zagrebu te postojeće zgrade Zatvora u Varaždinu.

Dugoročno se planira dogradnja kapaciteta u Kaznionici u Požegi i Kaznionici u Glini, kao i izgradnja novih kaznenih tijela u Perušiću, Žažini pokraj Siska i Osijeku. Za novo kazneno tijelo na području Općine Perušić u tijeku je izrada operativnog plana i studije izvedivosti. Istodobno su, kako navode iz Ministarstva, znatno povećana ulaganja u vozila, materijalno-tehnička sredstva i opremu za službenike pravosudne policije. Tijekom prošle godine za tu je namjenu izdvojeno više od 10 milijuna eura, što je višestruko više nego u prethodnih pet godina zajedno. Primjerice, 2020. godine za istu svrhu bilo je predviđeno svega 168.000 eura. U 2025. godini zabilježen je i najveći broj službenika pravosudne policije u posljednjih 20 godina.