Splićanima prekipjelo, ne žele biti party destinacija: 'Stvari su ove godine izmakle kontroli'

Turisti i turizam ljetos su Splićanima umnogome prisjeli. Nije bilo lako iz noći u noć gledati razulareno pijančevanje mladih gostiju, povraćanje, uriniranje po spomenicima i u gradske fontane, golotinju, pa i javni seks usred Dioklecijanove palače i jednog od najbolje sačuvanih spomenika rimske arhitekture na svijetu.

Nije raskalašena mlađarija štedjela ni okolne ulice, rivu, a ni ljude. Noćna epizoda u kojoj se jedan mladić htio pomokriti po beskućniku što je spavao na klupi, dok se drugi spremao 'podvig' snimati mobitelom, zahvaljujući domaćem čovjeku koji je divljake rastjerao nije uspjela, ali je ostavila gorak okus.

Ovih se dana Split i Splićani, kako bi to oni rekli, pomalo 'rekuperaju' od svega što je proteklih mjeseci snašlo njihov grad. Mnogi i broje eure, jer sezona je uspjela mjereno brojevima turista i noćenja. Samo u kolovozu, kad je i bilo ponajviše incidenata, Split je 'pokorilo' više od 173.000 turista, koji su u tom mjesecu ostvarili oko 645.000 noćenja. Ali, iz statističke pozadine vrišti činjenica da su se mnogi gosti ponašali neprilično i u konačnici, neprihvatljivo.

- Bilo je jako puno mladih turista, nikad više. I to ne onih do 30 godina već posve mladih i tek zašlih u dvadesete. Moje dvije gošće od 24 - 25 godina žalile su mi se kako su u diskoteci osjećale staro. Nikad nisam vidjela toliko mlađarije, ne znam, valjda oni i žele nadoknaditi što su propustili u koroni... - kaže Martina NImac Kalcina, iznajmljivačica i predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK.

- Naravno da će mladih u Splitu uvijek biti, nitko nije protiv toga, ali ovog ljeta stvari kao da su izmakle kontroli. Splićani su vidjeli puno ružnih, neprimjerenih scena, a to je kvarilo odmor i ozbiljnijim gostima. Oni koji su za noćenje plaćali 250 eura, morali su trpjeti iživljavanje onih koji su noćili za 25 eura. I sad sva ta mlađarija dijeli po društvenim mrežama svoje doživljaje iz Splita i strahujemo da će naš grad doći na glas kao party destinacija. A to nitko ne želi. Ponavljam, nije Split protiv mladih, ni protiv Ultre i sličnih događanja, ali to se nekako mora staviti pod kontrolu. Nažalost, ljetos se činilo da svatko u našem gradu može raditi što poželi. A sjećam se epizode iz španjolskog grada San Sebastian, koji je po mnogo čemu sličan Splitu. Dvije su gospođe u ozbiljnim godinama, u kasne večernje sate, ušle na prazno dječje igralište i sjele na ljuljačke. Nikakav nered nisu radile osim što su se ljuljale, ali za desetak minuta je stigla policija i zamolila ih da se maknu, jer da je to igralište za djecu, a ne za odrasle. Ne znam za što služe kamere po Splitu, zašto nije bilo pojačanog nadzora, nikog tko bi te mlade barem upozoravao da se ne ponašaju nedolično... - čudi se naša sugovornica.

Istina, policija jest uredovala, pa je u dva, tri tjedna kolovoza ispisano više desetaka prekršaja protiv javnog reda i mira, a kaznu je, recimo, platio hrvatski državljanin koji je 14. kolovoza iza ponoći šetao gol Marmontovom ulicom, dvojica stranaca koji su 15. i 19. kolovoza mokrili na javnom mjestu na Obali hrvatskog narodnog preporoda i u Marmontovoj ulici. Ali, to ne može promijeniti dojam Splićana da takvih stvari bilo puno previše. .

- Viđali smo mi slične scene ljeti i prijašnjih godina, ali to definitivno nije bilo ovakvih razmjera - potvrđuje i M. Nimac Kalcina.

Da turistička budućnost Splita nije da bude druga Ibiza slažu se i u splitskoj Turističkoj zajednici. Ne želimo biti ničija kopija, reći će direktorica TZ-a Split Alijana Vukušić, pa tako ni Ibize.

- Naravno da turizam ima svoje cikluse, da je svaka godina različita i da Turistička zajednica ne može upravljati poslovnim odlukama i da poslodavci donose vlastite odluke. Na nama je da promoviramo destinaciju na način kako to Split i Splićani zaslužuju, na Gradu da kontrolira javni red i mir, čistoću i druge segmente njihovog poslovanja, a naše kolege poduzetnici trebali bi kod ugovaranju posebnih aranžmana za mlade goste, naglašavati da je nužno poštovati kulturu i način života ovog grada i njezinih građana. Nismo isključivi, nego upravo uključivi, Ali, memila događanja kojima smo svjedočili ovo ljeto ne smiju se ponavljati - jasna je direktorica splitskog TZ-a A. Vukušić.

- U turizmu je jako važna međuresorna suradnja, a izostanak takve suradnje dovodi do jačanja negativnih posljedica intenzivnog turističkog razvoja. S time se susreće i Split koji je ovo ljeto bio preplavljen mladim posjetiteljima željnih zabave i provoda i koji su zbog nedostatne koordinacije komunalnog redarstva, policije, sanitarne inspekcije bukom i neprimjerenim ponašanjem narušavali kvalitetu života u Splitu, a ponajviše stanovnika povijesne jezgre - priznaje naša sugovornica da je nezadovoljna kako se stvari odvijaju.

U Turističkoj zajednici jasno je kako bi suživot s turistima u budućnosti trebao izgledati. Ključni turistički proizvodi trebali bi, kažu, biti kulturni turizam i njegovi podtipovi baštinski i eno-gastro turizam, te proizvodi sporta i rekreacije, kao i poslovni turizam.

- Ključne tržišne skupine kojima grad Split treba težiti su one koje putuju tijekom cijele godine. Dakle, to su radno aktivni ljudi u dobi 50 do 65 godina, koji česti često spajaju posao s odmorom, a zanimaju ih zdrava hrana, wellnes, ali i primjerene kulturno-zabavne aktivnosti. Također, ciljna skupina bi nam trebala biti i dob između 39 i 45 godina, sa ili bez djece, koji nije cjenovno osjetljiva i rado si ugađa aktivnostima i sadržajima kao što su wellness, koncerti, kulturni festivali i slično. Za Split su zanimljivi i parovi bez djece, koji odlaze na kratke odmore, pa i tzv. zlatna dob. Nitko nije ni protiv mladih, ali je li naša sudbina doista postati drugom Ibizom? I to u trenutku kad i sama Ibiza pokušava redefnirati svoj razvojni model - nema dvojbi A. Vukišić.

Čelnica splitske Turističke zajednice ne odriče što je Ultra napravila za Split, etabliravši ga kao centar elektronske glazbe i dobrog provoda. Ali, marketinške aktivnosti, kaže. TZ-a bile su i ostat će orijentirane na promociju i pozicioniranje Splita kao destinacije kulturnog, eno-gastro, sportsko-rekreacijskog i kongresnog, te zdravstvenog i wellness turizma.

- Turizam trebamo integrirati u postojeće društveno i ekonomsko okruženje na način da čuva i promiče prepoznatljive komparativne prednosti i atribute lokalne sredine i kulture, a ne da ih samo eksploatira. Turizam ne smije biti prioritet u razvoju Splita, već mora biti dio cjelovitog gospodarskog razvoja našeg područja i alat koji podržava urbanu regeneraciju i održivi razvoj zajednice - zaključuje direktorica splitskog TZ-a Alijana Vukušić.

