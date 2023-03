Specijalne jurišne puške i roboti za mine: Svjetski hitovi hrvatske vojne industrije

SKUPA NAVIKA

Bacanje i neuzimanje računa u trgovini moglo bi vas stajati više stotina eura

Usprkos navici mnogih da račune bace prije no što izađu iz trgovine ili ih jednostavno ne preuzmu, takvo ponašanje nije preporučljivo jer Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom već deset godina za to predviđa 26 do 260 eura kazne