Orbanov nasljednik sutra kreće na zadatak života: Utrkuje se s vremenom, a u pitanju su milijarde eura

Mađarski premijer Péter Magyar putuje u Bruxelles na sastanke s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, gdje će se razgovarati o mogućem obnovljenom dogovoru i popravljanju odnosa između Budimpešte i Bruxellesa. Ključna tema bit će pokušaj da Mađarska odblokira oko 10 milijardi eura sredstava iz fonda za oporavak, koja su trenutno zamrznuta, i to prije isteka roka u kolovozu.

Magyar bi se također trebao sastati s belgijskim premijerom Bartom de Weverom i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u četvrtak. Mađarski premijer najavio je putovanje na društvenim mrežama. "Sutra ću se u Bruxellesu sastati s glavnim tajnikom NATO-a i belgijskim premijerom, a u petak s predsjednicom Komisije. Svi rade na vraćanju milijardi EU-a", objavio je Magyar na svom Facebook profilu. Magyarova stranka Tisza odnijela je uvjerljivu pobjedu na parlamentarnim izborima u travnju, svrgnuvši nacionalističku, euroskeptičnu vladu Viktora Orbána. Obećao je normalizirati odnose Mađarske s EU-om i deblokirati 17 milijardi eura iz fondova EU-a koji su zamrznuti zbog zabrinutosti oko korupcije i nedostataka u vladavini prava.

Sastanak u petak ima za cilj osigurati ono što je Magyar opisao kao „politički sporazum” koji se prvenstveno temelji na obvezama. Mađarska mora ispuniti sve preostale uvjete do kraja kolovoza kako bi pristupila sredstvima, a prve isplate mogle bi stići prije kraja godine. Magyarov najhitniji prioritet je osiguravanje vremenskog okvira za pristup iznosu od 10,4 milijarde eura koji je Mađarskoj dodijeljen u okviru Mehanizma EU-a za oporavak i otpornost (RRF) nakon pandemije Covida-19. Mađarska riskira gubitak cjelokupnog iznosa ako do kraja kolovoza ne ispuni uvjete utvrđene uredbom.

Paket se sastoji od 6,5 milijardi eura bespovratnih sredstava i 3,9 milijardi eura zajmova. Europska komisija prethodno je pozvala Mađarsku da se usredotoči na bespovratna sredstva, s obzirom na slabu proračunsku poziciju zemlje. Budimpešta trenutačno revidira svoj nacionalni plan oporavka. U nedavnom intervjuu za mađarsku televiziju RTL Klub, Magyar je rekao da će ažurirani plan dati prioritet željezničkim projektima, energetskoj infrastrukturi i programu stambenog zbrinjavanja kroz najam. Također je po prvi put priznao da Mađarska možda neće moći pristupiti punom iznosu. "Naš cilj je donijeti 10,4 milijarde eura koje su blokirane za Mađarsku. Ne kažem da možemo donijeti svih 100 posto, ali svaki eurocent koji možemo donijeti ovdje potreban je za pokretanje mađarskog gospodarstva", rekao je Magyar.

Izvori upoznati s tehničkim pregovorima između Mađarske i EU-a rekli su za Euronews da obje strane surađuju konstruktivno, ali da je vremena malo, a fiskalna pozicija Mađarske i dalje nesigurna. Mađarska također mora podnijeti revidirani nacionalni plan oporavka. Podnošenje se prvotno očekivalo ovog tjedna. Trenutačno nije jasno hoće li Mađarska plan podnijeti u petak ili će odgoditi podnošenje do početka lipnja.

Inače, na sastanku u Bruxellesu mađarski premijer će, osim deblokade sredstava iz EU fondova, razgovarati i o zamrznutim kohezijskim sredstvima, reformama vladavine prava, sporu oko Erasmus+ programa te mogućem sudjelovanju Mađarske u europskom obrambenom financiranju. Tema će biti i odnos prema Ukrajini, odnosno mogućnost ukidanja mađarskog veta na početak pristupnih pregovora, uz uvjet rješavanja pitanja prava mađarske manjine u Transkarpatiji.